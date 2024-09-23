學者憂內地製造業走向衰落

中國產能過剩近來成為國際關注的議題，亦連帶引發對中國製造業前景的擔憂，畢竟在內需不振、出口受掣肘的大環境，加上持續上升的生產成本，中國製造業所面對的問題絕對不僅是「供應過剩」。甚至有學者擔心，中國的製造業會如同上世紀末的日本那樣，逐漸走向衰落。

中國歐盟商會前主席、在中國有多年經驗的歐洲商界領袖伍德克（Joerg Wuttke）表示，中國經濟模式的其中一個特點，就是政府的宏偉產業計劃，最終必然會在某個時間點導致供應過剩。舉例而言──電動車產業，如今有許多公司正在激烈地競爭，盈利能力不斷遭受到蠶食，許多公司都正在苦苦掙扎。

供需失衡重整不容易 他更表示，目前中國的生產與內部需求存在「巨大的失衡」，而重整市場去平衡供需並不容易。而且以現時的經濟模式，政府要讓大型企業破產的難度大得多，他說︰「因為中國已經無法像25年前那樣輕易擺脫危機」。市場的重整將會變得更痛苦，在一個沒有完善社會保障網絡的國家，這並不容易做到。

另邊廂，西方亦以中國產能過剩為藉口，發起各種貿易保護主義的倡儀，靠出口消化多餘產能的道路似乎行不通。美國威斯康星大學麥迪遜分校高級研究員易富賢指出，中國製造業迅速崛起的軌迹，與二戰後的日本相似，都是靠着對美國的出口帶動。隨着中國逐漸失去美國市場，加上人口老化、向服務業的轉型，中國製造業恐面臨衰退。

易富賢指出，在1985至2022年間，日本商品在美國進口中的份額從22%下降到5%，在全球製造業出口中的份額從16%下降到4%，原因是美國主導的《廣場協議》在1985年簽訂之後，日圓被迫大幅升值，失去出口競爭力。

儘管中國暫時無貨幣升值的壓力，但中國減少產能過剩並為人口創造足夠就業機會，一直維持龐大的經常帳戶盈餘，亦因此而導致美國出手。從數據上來看，美國近年亦正在減少對中國貨品的依賴。

似日老齡化勞動力縮 他亦指出，中國愈來愈像日本的原因還有兩個。首先，勞動力正在迅速萎縮和老齡化。根據政府數據，新生人口由1962至1990年間的平均2,340萬，驟降至去年的900萬，甚至連這個數字都可能被嚴重誇大了，再過幾年中國每年的出生人數可能只有600萬。與此同時，佔中國製造業勞動力80%的農民工中位年齡從2008年的34歲上升至去年的43歲，其中50歲以上者的比例從11%上升至31%。

其次，中國服務業的發展將擠壓製造業的發展空間。隨着中國政府努力提高家庭可支配收入相對國內生產總值（GDP）的比重，中國對美商品的需求將增加，部分製造業工人將轉向服務業，而迅速增多的大學畢業生也將轉向服務業。

他又指，由於中國擁有更大的國內市場和更完整的工業生態系統，而且正在大力投資人工智能（AI）和自動化技術從而提高生產力，因此製造業的衰落可能不會像日本那樣迅速，但這種衰落是不可避免且不能逆轉的。