美擬禁汽車配備中俄製軟硬件

美國對中國的打壓不斷延伸至各個領域，消息指，美國商務部計劃最快周一公布一項新議案，封殺由中國和俄羅斯製造的汽車網絡連接軟件及硬件。報道稱，商務部一直與汽車行業專家討論，以保障美國智能汽車的安全，新規主要針對自動駕駛系統和車輛通訊系統技術，但亦會包括一些硬件設備。

預計明年元旦起執行 隨着物聯網科技的發展，如今許多汽車都配備連接到互聯網或雲端服務的設備，使車輛有機會成為黑客攻擊的潛在目標。在新規則之下，如果中國汽車製造商使用相關技術，即使只是用在資訊娛樂系統，仍可能會被禁止在美國銷售。

知情人士稱，商務部的提案中，各類受影響的軟件和組件的禁令會分階段實施；在對該提案進行30天的諮詢期後，官員計劃於2025年1月頒布最終規則。

夥澳洲穩稀土供應 在繼續打壓中國科技之餘，美國亦在拉攏更多盟友。澳洲總理阿爾巴內塞此前與美國總統拜登會面後表示，預計將在今年底前與美國就關鍵稀土礦產的供應達成協議。早於一年多前，兩國開始就氣候、關鍵礦產和清潔能源轉型的合作進行談判。此次合作旨在確保在中國佔據市場主導地位，並控制全球約70%稀產量的情況下，美國與澳洲仍然能夠實現稀土的可持續和穩定供應。

Hub Power表示，預計到2030年，比亞迪將在巴基斯坦每年銷售10萬輛純電動車和混合動力車，約佔當地汽車銷量的四分之一。儘管這是中國電動車公司在遭歐美不斷打壓之下的另一新嘗試，但有分析指出，中國企業於海外設廠時往往遇上諸多挑戰，包括因為法律、文化上的差異，使得企業對工廠掌控權不足，影響生產與擴張的效率。