旗下零食北美銷售弱 大摩轉軚降百事評級

雖然美國的通脹壓力有所緩解，但長期的高利率環境使個別非必需消費品的需求開始展現頹勢。摩根士丹利將百事公司的評級從「增持」下調至「中性」，原因是百事旗下零食公司Frito-Lay在北美地區的銷售表現疲弱。Frito-Lay旗下品牌包括樂事（Lay's）薯片、Doritos粟米片等。

大摩下調對百事的內生收入（即不計併購及出售影響的收入）和每股盈利預期，以反映美國市場持續疲軟。在此之前，百事旗下產品已開始進行促銷和減價，但似乎未能挽回增長動力。不過，暫時仍維持百事目標價於185美元不變。

憂減價增支出累業績 有趣的是，大摩於今年初仍相當看好百事，預計下半年有更好表現、包括擺脫桂格燕麥片回收問題，並重新獲得產品定價權。然而，分析師在最新一份報告承認這一預測「錯誤」，因為Frito-Lay北美業務持續疲軟，甚至連百事「本業」飲品業務，其市場份額趨勢也有所惡化。報告又指出，百事減價和增加營銷支出的做法，並未為零食業務帶來有意義的回報。

話雖如此，基於百事公司估值相對較低，大摩認為其股價的下跌空間有限，但仍擔心接下來數季業績有進一步下行風險。此外，如果近期的加大投資努力依然沒有產生更好的反應，到明年額外支出繼續增加，可能會進一步為盈利增長帶來更大壓力。