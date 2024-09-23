飛天茅台批發價跌跌不休

一向有「國酒」之譽的A股股王貴州茅台面對股價插水至睽違4年多的疫情初期低位，上周五宣布上市後首個股份回購計劃。股價能否因而止跌尚待觀察，但擺在眼前的現實是飛天茅台中秋過後繼續下滑，其中散裝批發價昨日失守2,300元（人民幣‧下同），又跌30元或1.3%到2,270元。

原箱批發價格則持平於每樽2,390元，但相對中秋節前的價格，也出現明顯下降。其實散裝批發價高過6月底茅台公司即將收緊供應的水平，但對比去年中秋，仍大跌近15%，原箱方面則低於6月下旬，按年跌幅達20.3%。

宴請降級損白酒需求 太平洋證券指，白酒需求主要分為商務、送禮、宴席和自飲，現時需求最受創的是商務宴請場景，同時大眾聚飲和親朋送禮出現降級現象。說到底，就是內地樓市見頂下瀉，疫情後居民收入「受損嚴重」、地方政府債務高企、基建項目大幅下降，拖累財富效應削弱、信用收縮、收入預期低迷，導致需求走弱。

以上周五收市價、回購金額上限為60億元計，0.37%的股份會被注銷。茅台公司董事長張德芹9月初表示「高度重視市場情況，市場情況整體較為穩定」。