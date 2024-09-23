蒙牛冀擴餐飲市場消化過剩原奶

不過，張平表示，大包全脂奶粉下半年仍會虧損，「不會比去年少」，始終上游原奶仍有庫存積壓，「價格上不去，每出售一噸都有相當損失」，但下游奶製品消耗不掉，也要把奶粉出售，總好過過期報廢蝕清光。他早前估計，內地原奶供需明年上半年仍未回復平衡，但一年後應該可以，並強調公司對收入和利潤是「既要又要」，「還要現金流」。

券商估3年內收入勝同業 綜合券商績後報告，過去內地人會把奶製品用來送禮，奶製品的韌性不如其他必需消費品，但蒙牛常溫奶盈利水平仍有提升空間，原因是特侖蘇等高端系列的銷售貢獻持續提升。浦銀國際相信，蒙牛未來3年內收入仍有望跑贏中國奶製品行業，實現未來兩年持續提高經營利潤率0.3至0.5個百分點。

談及上半年扭虧為盈的奶粉業務，張平稱，嬰幼兒奶粉有增長，且「價量齊升」，反而是迎合「少子高齡化」趨勢的成人奶粉業績下滑，原因是大賣場這個傳統主要銷售渠道近期較差，之後除了聚焦中老年人骨骼鈣質、消化和睡眠等需要的功能產品外，也會擴張網上銷售。

加大布局東南亞奶粉業務 業績公告提到，新一代母親對奶粉成分、品質和細分功能的要求愈來愈高，推動行業產品功能不斷提升；重點產品貝拉米持續加強「澳洲有機嬰幼兒食品領導者」定位，並積極拓展東南亞市場，東南亞銷售額上半年按年「強勁增長」。不過，他說，貝拉米難免有商譽減值壓力，始終「出生率下降，（要沖奶粉的）孩子在減少」。

另外，益力多上半年在內地銷量又再嚴重倒退。張平表示，蒙牛低溫乳業務中與益力多同類的產品如「優益C」，期內銷情也在下滑，但份額仍有所提升。他解釋，蒙牛主打適合中國人的益生菌，但也受益生菌粉等其他產品「擠壓」的影響。

芝士業務方面，他說，蒙牛持股逾36%的上海上市公司妙可藍多有商譽減值壓力，但相對貝拉米小，近期業績下滑主要受芝士棒拖累，但芝士的「消費場景改變與擴張可以很快」，中國芝士行業前景仍「可期」，並正把蒙牛原有的芝士業務與妙可藍多整合。

內地奶農愈蝕愈甘 蒙牛最新目標價