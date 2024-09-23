癌症免疫治療市場規模望年增一成

除了核藥之外，過去幾十年其他突破性的癌症療法尚包括標靶藥和免疫治療。後者以治療性癌症疫苗為藥物，旨在激發人體免疫系統對抗癌細胞。市場研究公司Fact.Mr指出，癌症免疫治療市場今年規模已達1,952億美元，並每年複合增長（CAGR）10%，至2034年規模更會達到4,128億美元。

然而，很不幸地，其中一個增長的原因，是癌症發病率不斷上升，加上社會忙碌且有壓力的生活方式、不良的飲食習慣，以及不斷增長的老年人口。根據世界衞生組織報告，2022年全球就有2,000萬宗癌症新症，以及970萬宗癌症死亡個案。

百時美施貴寶默克分杯羹 已上市較知名的免疫治療藥物，分別有百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）的抗CTLA-4抗體Yervoy、抗PD-1抗體Opdivo，以及默克公司（Merck & Co.）的抗PD-1抗體Keytruda。據紀錄，這3項免疫檢查點抗體2015年銷售額共達26.4億美元，按年增88.6%。

全球還有不同公司的癌症治療產品還在臨床前試驗階段，相信隨着人們大量投入，科技不斷創新和進步，終有一天人們不需要再聞癌色變，而是可以安然對待之。