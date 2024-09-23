擬生產同位素 減地域政治影響

與很多核藥公司一樣，現時智和生物科技治療用核藥使用的核素為鑥-177（Lutetium），全球約有6個反應堆向多地供應大部分醫用同位素。該公司使用的核素都是從外國進口，但由於這些反應堆比較老舊，假如有故障或維修，會影響到全球醫用同位素的供應。事實上，去年美國就曾經出現鑥-177短缺的情況。

據行政總裁譚錦文介紹，內地亦有近九成醫用同位素從外國進口，由於中外關係緊張，這也變成一個潛在的國家安全問題。不過，今年4月，中核集團旗下中核高通宣布，內地首條大型鑥-177生產線、年產能千條級鍺鎵發生器生產線全面建成投產，標誌着中國正式具備萬居里級（放射性活動量度單位）鑥-177、鎵-68等兩款醫用核素的生產供應能力，實現國產化大規模商業化供應，有效緩解中國兩款核素供應不足、依賴進口的問題。

有意選址香港或大灣區 另外，由於鑥-177的半衰期很短，只有6.7日，由西方國家進口的話，在使用上會變得不太方便，亦窒礙了亞洲區核藥的研究和發展。有見及此，智和生物科技有計劃以先進直線加速器去生產醫用同位素，解決有關問題。根據譚介紹，有關加速器的選址仍然在尋找中，有可能在香港或大灣區。

在實際的治療上，注射核藥後身體會帶有輻射性，需要留在隔離病房待輻射量降至可接受水平，但因為鑥-177的半衰期很短，病人不會保持長時間的核輻射。

治療需要在醫院內由專業人士操作，病人及家屬不需要擔心儲存或使用藥物的問題。治療費用方面，譚透露，以前列腺癌治療為例，整個療程一般建議4針，連醫院醫生及藥費，大概50萬至60萬元左右，雖然談不上低，但也不會比其他標靶藥特別昂貴，主要是原材料進口、藥物生產設備、藥物運送、進行治療的地方整個供應鏈均有很高規格，增加了整個療程的費用。