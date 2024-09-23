港核藥企搶3萬億商機

智和生物科技冀治癌藥4年內在華使用 人類與癌症纏鬥多年，如果單從商業角度切入，治療癌症衍生了一個很大的市場，從診斷、治療、藥物開發、保險、營養補充、療養等各個層面，形成了關係緊密的產業鏈。根據Precedence Research的數據，2022年全球癌症治療市場規模為1,640億美元，預計到2032年將達到3,936.1億美元（約3.07萬億港元）以上。除了電療和化療外，科技進步令近年核藥（即放射性藥物）、癌症疫苗得以興起，為這個產業鏈豎立了新旗幟。

提到放射性元素，很多人第一個印象可能會聯想到核電廠、排放核污水，甚至原子彈。然而，用具放射性的元素或同位素作為藥去治療癌症，其實在上世紀90年代已有人在研究。

副作用及診療成本較少 智和生物科技（ZERO Biotech）為目前香港唯一一間核藥公司，於9年前核藥還未火熱的時候已成立。據行政總裁譚錦文的介紹，公司股東是前線醫生，因看到核藥的有效性、重要性和未來的發展趨勢，認為在香港成立基地生產核藥產品對病人尤為重要，故此成立公司。

所謂的核藥是使用放射性元素或同位素作為藥物，給病人口服或打入體內用於治療。譚表示，以往放射性產品一般用作診斷用途，多數是將較弱的放射性同位素打入人體，再經儀器看看哪裏有癌細胞。直至2015年在技術上有突破，有一些更強力的放射性同位素可以與分子黏合，這些分子幫助放射性同位素輸送至特定器官、組織或細胞，利用放射性核素的射線能量可準確殺傷腫瘤。

譚認為，傳統的治癌藥物譬如化療藥是細胞的毒藥，針對癌細胞快速分裂的特性，對快速生長的細胞作出攻擊，可是由於身體有不少健康細胞生長都比較快，例如骨髓細胞、毛囊細胞或消化道細胞，因此化療會帶來抵抗力弱、疲倦、惡心、脫髮等常見副作用。相較之下，核藥的好處是有效精準殺滅癌細胞的同時副作用較少，並且可以做到診療一體化，減輕部分成本。

全球目前獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，而又得到商業上成功的核藥有兩款，一款是治療神經內分泌腫瘤，另一款是治療前列腺癌。譚透露，公司主要透過前線醫生在國際上留意到成熟而可用的追蹤分子，在中段切入開始轉化性的研究，不需要由最底層的藥物分子研究開始做起，大大減低了藥物研發的時間，「令我們公司在香港這個對藥物研發長期投資一般並不友善的環境中，也能夠引起投資者的興趣」。

與港大合作 申臨床試驗 他又謂：「目前接受我們核藥治療的10多位神經內分泌腫瘤病人中，只有一位離世，而病人用藥後的副作用不多，生活質素良好，目前正將這些個案的治療效果撰寫論文，目標期望本年底可以發布。」公司與香港大學繼續合作，正申請第二期臨床試驗，目標希望藥物可以在3、4年內於內地註冊使用，「雖然對香港普遍投資者而言，3、4年的時間可能還是有點長，但在藥物開發的世界來說，已經是近乎不可思議的速度。」

全球核藥市場規模預測