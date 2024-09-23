投行：賀錦麗倘當選 或利新興市場

減息已成定局，接下來的最大不確定性必然是11月初的美國大選。中資投行建銀國際指，就算多數選民認為賀錦麗在早前的辯論「戰勝」特朗普，大選結果仍是未知數，尤其是選民在處理經濟、移民和履行三軍統帥職責上對特朗普更有信心。但現階段看，如果賀錦麗勝出大選「坐正」，中期或對新興市場流動性是好消息。

對特朗普減稅有保留 建銀國際策略師趙文利及姜越認為，賀錦麗提出擴大兒童稅收抵免範圍、擴大勞動收入稅收抵免範圍、補貼首置人士上車，未來10年會累計增加財政支出約兩萬億美元，計入增收企業稅和資本利得稅，期間財政赤字佔美國國內生產總值（GDP）會比現時的基本預測擴大0.5至一個百分點。若額外財赤由發行國債覆蓋，國債供應量將增加一萬億至兩萬億美元。

兩人續指，如果美國經濟「軟着陸」，特朗普當選意味美國通脹再度升溫的可能性提高，聯儲局減息幅度和周期會縮短，限制美元跌勢。對於其他市場而言，高通脹預期、強美元預期和貿易保護措施將削弱聯儲局減息讓資金回流新興市場的作用。

賀錦麗則相反，如果經濟不衰退，她做總統，預示更平和的通脹環境，減息幅度和周期會被拉長，10年國債孳息率下行空間稍為擴大，令美元下跌。以其外交和貿易政策不至於有太大的轉向，她勝選會更有利資金回流新興市場。

然而，如果美國經濟陷入衰退，不論誰當選，對市場走勢的影響差異不大，但賀錦麗已知經濟政綱對美國經濟增長的效用有待商榷，因為向企業加稅可能不利他們的營收、降低社會各部門投資和生產的動力。此外，長遠而言，賀錦麗或特朗普都無法改變美國財政赤字和政府債務高企的沉痾，「終有可能動搖美元及美元計價資產在全球資產配置中的地位。」

市場憧憬特朗普減稅，但趙文利及姜越有保留，「不一定能實現」。美資投行派杰（Piper Sandler）不排除共和黨會在11月大選奪得參議院控制權，但提醒好幾名共和黨籍參議員不是特朗普的盟友，應該會連同一些財政保守派阻撓他大幅減稅。

美PCE通脹升幅料略擴 聯儲局的通脹指標—撇除食品及能源的個人消費開支（PCE）物價指數，8月份表現本周五出爐，市場估計這個核心通脹指標上月按年升2.7%，漲幅略有擴大。瑞銀財富管理投資總監辦公室相信美國經濟能「軟着陸」，但要控制好大選風險，尤其是美國新能源及非必需消費板塊，以及人民幣等貨幣，但建議趁市況波動吸納人工智能（AI）概念股。

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