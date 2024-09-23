恒指短線看俏 仍受制內地經濟

港股上周反彈逾5%，但綜合市場分析，短線再上升空間最多約4%，內地股市持續上升的信號尚未出現；比起美國和香港減息，內地經濟數據改善才是轉勢的關鍵。

中信証券認為，聯儲局減息改善市場對人民幣匯率的預期，擴大國內貨幣政策的彈性，預計美國今年還會多減半厘，中國人民銀行會加碼寬鬆，「已充分反映悲觀預期的港股當前性價比依舊顯著，其近期反彈有望延續成為月度級別的修復行情」，內地股市亦有望加快走出谷底，但仍需耐心等待轉勢信號，現階段繼續以「紅利」（高息）與「出海」（海外業績有所擴張）「做膽」。

中金認為，假設美國10年期國債孳息率為3.7至3.8厘、風險溢價回落至歷史平均，恒指應升上19,500至20,500點，但更大升勢要內地加碼刺激政策，推動基本面修復，暫不宜憧憬4至5月的反彈浪重演，可繼續關注互聯網、非中資高息股和地產股。

專家之所以關注高息股，主要是內地基金可選的高息投資「買少見少」。內媒提到，上月內地銀行理財產品的業績比較基準跌至2.82厘，為一年新低，原因是國債孳息率不斷探底，理財產品收益率持續回落。

港銀或受累CRE壞帳風險 另外，國際信貸評級機構惠譽的北亞區銀行評級主管黃智仁向外媒表示，港銀的內房壞帳風險已得到遏制，但香港的商業房地產（CRE）卻是另一回事，「不覺得已經見底」。