高通傳研收購英特爾

美國半導體老店英特爾（Intel）是少數具備先進製程半導體生產能力的公司，而且有着純正「美國血統」，因而受到美國政府的大力扶持。可惜的是，這家公司因為經營不善導致股價低迷，正面臨各方壓力，甚至可能會落得賣盤收場。外媒引述消息指出，無廠半導體公司高通（Qualcomm）正積極探索收購英特爾的可能。

雖然高通尚未提出正式的收購報價，但消息人士稱，高通行政總裁艾蒙（Cristiano Amon）參與了這場收購談判，而且他「一直在積極研究各種交易選項」。事實上，此前已有傳高通有意收購英特爾的個人電腦（PC）晶片業務，如今的新消息反映高通的收購似乎不限於單一特定選項。

ASML盈利預測被下調 之前英特爾宣布將成立獨立的晶圓代工業務子公司，似乎打算把公司業務架構重整，分散不同業務的管理，「壯志未酬」的行政總裁蓋爾辛格亦對不同類型的交易持開放態度，即使他認為同時力谷晶片設計和製造的轉型大計足以維持英特爾獨立營運。近期因AI概念獲熱炒的另一無廠半導體公司博通（Broadcom）則暫時未有考慮出價收購英特爾，但投行仍繼續向博通「兜售」。

英特爾不濟的表現亦拖累上游的光刻機供應商。摩根士丹利下調荷蘭ASML的盈利預測，降低目標價的同時把評級由「增持」變為「中性」，原因是擔憂英特爾需求不振、中國業務前景的不確定，以及記憶體晶片市場可能會轉差。

在此前的業務架構改組中，英特爾押後德國建廠的計劃，以減輕資金流壓力，但這也意味着推遲半導體生產設備的訂單，這對ASML來說必然會有影響。不過，大摩並非全面看淡ASML，因為晶片製造商台積電仍然需要高端光刻機，以擴張其生產線。