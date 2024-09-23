記憶體晶片價見底 供應明年仍緊張

在傳統的半導體產業擴張周期，有兩大細分領域最能受惠，一是生產環節中最為重要的晶圓代工廠，二則是記憶體晶片公司。晨星（Morningstar）指出，記憶體晶片價格已於去年下半年見底，而且由於去年記憶體廠的資本開支減少，以及行業今年把資源集中在高頻寬記憶體（HBM），整體記憶體供應保持緊張，情況起碼持續到2025年上半年。

資源多被HBM產能佔據 HBM常用於人工智能（AI）伺服器，因為當處理器算力愈強，需要配合更高效的記憶體，才能夠完全發揮作用。因此，在大量AI數據中心擴建的同時，對HBM的需求也不斷增加，只不過記憶體公司把資本開支都分配在HBM產能，變相多少會導致其他記憶體產能受限。

就需求而言，晨星估計，記憶體仍然處於復甦階段。隨着AI技術普及，由AI驅動的消費設備升級也會需求增加，不論個人電腦（PC）還是通用伺服器的訂單都將有所改善。據估算，明年半導體行業的產能增長僅為5%，而記憶體領域只有極輕微的供應過剩風險。

就企業而言，由於SK海力士於HBM領域早着先機，其經營利潤率比其他同行更早地出現明顯上升。不過，晨星預計，明年隨着三星電子和美光科技開始交付最先進的HBM，這種差距將縮小。目前來看，三星的估值依然被低估，該公司過去通常是半導體周期擴張中表現最好的企業之一。

大摩狂沽SK海力士遭查 不過，摩根士丹利日前大幅下調SK海力士與三星的目標價，更警告記憶體寒冬將至。該行把SK海力士的評級從「增持」直接下調至「減持」，目標價降幅更逾五成，並言第四季開始周期將見頂，開始出現供過於求，並且一直差到2026年。這預測不僅與晨星的觀點相反，甚至與所有主流分析（不論是賣方分析員還是產業研究機構）唱反調。

南韓傳媒更引述消息表示，南韓金融監督院（FSS）已注意到摩根士丹利在發表研究報告前，曾大規模出售SK海力士股票。FSS正調查交易是否存在不公平行為，以及大摩此舉是否違反了任何資本市場規則中要求的義務。

SK海力士股價反覆