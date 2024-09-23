AI獲看好 台積電望衝高

晨星：半導體公司被低估 產能過剩風險細 人工智能（AI）熱潮把大量資金吸進個別互聯網和半導體企業，這股「虹吸效應」會否扭轉，足以左右全球股市走勢。近期半導體行業升勢明顯乏力，連「AI股王」英偉達（Nvidia）亦因業績「不夠好」遭嫌棄，但金融研究公司晨星（Morningstar）仍然看好AI的長遠前景，又指即使累積了不少升幅，台積電這類先進半導體公司估值仍然被低估，而且行業產能過剩的風險甚低。

AI技術發展一日千里，但市場上已有愈來愈多人開始對其前景有所懷疑，特別是眾多企業的龐大資本投資能否帶來合理的回報。

地緣政治憂慮被誇大 不過，晨星亞洲股票分析員李旭暘接受本報訪問時指出，現在就斷言AI浪潮只是曇花一現實在為時尚早。隨着技術的進步，AI模型有條件變得更專業；加上更多設備的發明，可以更有效地運用AI模型，長線仍繼續看好AI前景。他亦談到亞洲半導體企業估值低迷的原因，指這主要是由於地緣政治因素憂慮，以及汽車和工業需求復甦相對緩慢。

不過，他認為市場的擔憂其實是過慮，直言︰「台積電和三星都積極在外地建設新工廠，地緣政治的擔憂被誇大了。」至於工業需求的復甦緩慢，他認為這次的周期與先前沒有太大不同，反倒是自動駕駛、車內娛樂系統、聯網工廠等新的結構式需求會帶來長遠增長動力。

事實上，這種觀點亦呼應台積電執行長魏哲家不斷提到的「晶片含量（Silicon Content）」上升趨勢。就算全世界的汽車需求不變，但隨着智能汽車的趨勢發展，每輛汽車所用到的晶片數目都會上升，繼而推動半導體需求；這一點在智能家庭電器、數據中心乃至幾乎所有設備中都會有所體現。

晶圓價格有望穩健 此外，從過往歷史來看，現在距離見頂仍然有一段距離。因為在ChatGPT引爆AI熱潮之前，產業周期已在2022年下半年見底，隨後受惠AI相關增長、汽車和工業需求開始復甦，行業整體估值回到歷史平均中位數之上。參考往績，每一輪半導體產業周期平均會持續約4年時間。

晨星的研究亦指出，目前半導體生產商的資本支出仍屬不冷不熱，但全球各地的半導體出口正在復甦。「這意味半導體生產商正在為新產品發布進行補貨，但尚未恢復足夠的信心，去展開下一波重大擴張。」

長遠而言，李旭暘認為，晶圓生產出現「結構式供應過剩」的風險很低。雖然由於汽車和工業市場仍在進行庫存調整，2024年晶圓出貨可能會錄得下滑，但因為晶圓生產商在產能擴張方面有所節制，因此晶圓價格未必受到損害。

睇1380台幣 可升四成 在晶圓代工商領域，晨星有兩大首選股，一是作為全球龍頭的台積電，其乃AI技術的主要受惠者，作為主要的先進製程生產商，未來有望進一步提高其產品平均價格，且AI伺服器和電子產品對AI的需求也不斷上升，對台積電的合理估值為每股1,380元新台幣，意味股價可再上近42%。另外，市場可能對台積電面臨的地緣政治風險過度擔憂，畢竟該公司正積極在日本、德國和美國建立工廠。

另外，晨星亦看好晶圓（晶片基底）大廠環球晶圓，因為其在全球有完善的生產網絡，其工廠與客戶的距離相當之近，有利於應對客戶短期內加單的需求，並且可以保持其生產線的充分運轉。該公司亦是少數承諾在美國建立新工廠而受美國資助的主要半導體廠，今年7月獲得美國政府高達4億美元補助。目前晨星估算其合理股價在620元新台幣，相當於可再升逾33%。

李旭暘認為，晶圓生產出現「結構式供應過剩」的風險很低。 台積電股價反覆上揚 英偉達年內股價表現