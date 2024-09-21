券商點股：豐盛生活業務多元化

憑藉專業技術及知識，加上豐盛生活旗下公司所產生的龐大協同效益，成功建立一個強大網絡，包括遍及在香港、澳門及內地從事物業發展、公共基建、教育及交通設施，以及娛樂和旅遊行業的承辦商，提供全面「一站式」專業服務。

財務狀況穩 派息吸引

集團日前公布截至6月底止全年業績，期內營業額84.47億元，按年上升8.8%。集團經調整毛利率由去年的13.1%減少至12.4%，主要由於疫情相關的深層清潔及消毒工作減少，使綜合生活服務板塊的毛利率下跌所致。期內錄得盈利5.01億元，按年下跌4.2%，主要由於政府補助減少，疫情相關工作貢獻溢利下降及企業財務成本增加所致，但機電工程、保險服務、技術支援及維護和系統保安、護衞及活動服務等業務的貢獻增加，部分緩衝了溢利跌幅。若撇除政府補助的影響，集團的經調整盈利為4.75億元，按年增6.6%。