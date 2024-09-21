大行觀點：東盟股市投資契機再現

市場普遍認為，美國聯儲局改變立場將帶來全新的市場周期。對亞洲（除日本外）的市場而言，相關影響因國家而異，但影響主要來自美國減息令美元走軟的次級效應。雖然市場已經部分消化了聯儲局減息，但相信亞洲（除日本外）股市在未來幾個季度仍處於有利地位，當中東盟地區股市最為受惠。

從歷史上看，因為利率差異，東盟經濟對美國利率高度敏感。近年美國利率較高，加上美元偏強，令東盟地區對海外資金的吸引力降低。

區內資產吸引力提升 展望未來，美國利率降低，有望提升該地區對海外直接投資的吸引力。同時，現在東盟地區的通脹已經受控，相關國家毋須維持高利率以捍衞匯率；聯儲局既已開始減息，區內的央行將跟隨減息步伐，貨幣條件放寬和經濟轉強料將利好該地區的銀行。

與已發展市場不同，東盟的按揭和貸款利率不會隨利率變化而大幅改變，區內銀行賺取的淨息差一直相對較高。從技術角度看，銀行往往是相關市場中最大的公司，因此有助於提升指數層面的市場表現。

在亞洲其他地區，美國利率變化的影響或不會如此顯著。印度在過去受惠於美國較低的利率和疲弱的美元，但鑑於近年印度經濟的結構性改善，以及推動印度股市的因素轉為國內需求，相關影響或已改變。

中國方面，目前仍處於去槓桿過程，意味着貨幣政策可能不如過往周期一般有效。然而，美元轉弱確實將為中國人民銀行的貨幣政策帶來更多靈活性，其可以利用利率調整作為調控經濟的工具。至於南韓股市的走向，或將更取決於該國實施「企業價值提升計劃」的成功程度。

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