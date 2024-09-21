股市估市：美大手減息反添不明因素

千呼萬喚的減息周期，由美國聯儲局宣布的一刻開始正式展開。這次最令市場意外的，不是減息的決定，而是減息的幅度。儘管從期貨利率數據顯示，減息半厘的推算稍為佔多，但結果還是令到不少主流經濟學家和金融從業員感到驚訝。

要知道，在兩個月前的議息會議上，聯儲局主席鮑威爾還沒有透露出要即將進行減息的口風；甚至到本次議息前期，聯儲局對於要表達鐵定減息的態度還是有點曖昧不清。就在本周的會議上，卻採用了較為激進的減息幅度，如此突然，確實需要讓人好好思索其背後原因和所引致的後果。

鮑威爾在會後聲明指出，如果7月份議息時就能看到當時的就業數據，他就會在7月進行減息。這反映出兩點：一是勞動就業市場疲弱，是讓鮑威爾決定減息的關鍵原因（當然，聯儲局認為通脹受控是關鍵）；二是這次減息幅度有着補回7月應該減息的意味，市場可以理解為7月和9月是各減息0.25厘。

市場解讀經濟前景轉差 鮑威爾刻意讓市場有第二點的解讀，是因為首次減息，幅度就達到0.5厘，難免讓市場理解為美國經濟情況比想像中惡劣，所以當局要緊急地大幅降息，以拯救經濟，這訊息會對市場帶來負面影響，所以鮑威爾才要強調是補回7月的減息。而且，為免市場錯誤理解聯儲局需要持續大幅減息，他還刻意強調：「所有人不應該以今天減息0.5厘的幅度為依據，認為這就是新的節奏。聯儲局沒有任何預設路徑；聯儲局將繼續逐次會議做出決定。」

雖然無法確認本次減息達0.5厘的意義背後是否真如上述所理解，僅僅是補回7月的減息而達致的幅度，但有一點比較確定的是，本次減息結果，讓金融市場在交易行為上產生了不一致的解讀。當日議息結果公布後，金融資產一度大幅上漲，美元明顯下跌，但在發表會後聲明後，金融資產出現明顯調整，納指由升轉跌，理應最受惠減息的黃金資產和美債期貨，更是出現顯著下跌。美匯指數則在逼近100大關後轉跌為升，一度重上101水平。整個市場儼如理解為本次減息幅度只有0.25厘一般。

這或許是鮑威爾所樂見的，市場解讀不應過分看重首次減息的幅度。然而，無法提前清楚預判的減息結果，卻會為市場帶來不確定性。在今年剩下兩次的議息會議，減息幅度就算是聯儲局內部，也是分歧較大，而且單單是本次議息結果，委員們亦沒有達成一致共識，其中一名理事鮑曼就投下反對票，這也是自2005年以來首次有成員對決議投下反對票。

金價長線俏 候調整買 隨着不確定性出現，市場對減息的預估可能會較聯儲局來得更進取，倘結果不符預期，將為第四季股市帶來更顯著波動。此外，投資者也需要留意，減息周期有時候是伴隨經濟衰退的出現。現在美國經濟仍然強橫，若果經濟軟着陸，股市仍會持續看好，但如出現潛在負面因素，將限制美股在第四季的表現。

另一方面，對比股市的不確定性，有些資產將能比較確定持續受惠，所指的是黃金。對於黃金依然是長線看好，但短線則稍為看淡，原因是儘管黃金利好因素沒有改變，但在議息前金價已經較大程度的提前反映，不排除投資者藉好消息出貨令金價短期調整，建議可候調整進行分注吸納，首個支持位為每安士2,526美元，下一支持位為2,472美元，分別為20天和50天線水平。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）