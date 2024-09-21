拍賣行佳士得亞太總部 租The Henderson 5萬呎

佳士得認為，亞洲區藝術品市場潛力龐大，客戶也相對年輕。佳士得亞太區主席程壽康稱，藝術不僅涉及買賣交易，背後還有金融融資、法律處理等事宜，而觀乎香港在這方面的配套較鄰近地區成熟，再配以物流及地理位置優勢，所以選擇在香港作為大本營。

大堂中庭氣球天鵝（紅色）奪目 佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，恒地早在2021年的疫情期間已與他們洽談，認為該商廈樓底高且保安嚴謹，是美麗的建築物。

The Henderson採用的流線型設計，乃已故「建築女王」扎哈‧哈迪德（Zaha Hadid）的事務所之手筆。恒地主席李家誠昨偕妻子李徐子淇出席佳士得亞太區總部的開幕儀式，兩人之前也曾親臨The Henderson大堂中庭，跟美國藝術家孔斯（Jeff Koons）的《氣球天鵝（紅色）》同框合影。

在確認扎哈‧哈迪德建築事務所設計The Henderson後，兩人率先聯想及收藏《氣球天鵝（紅色）》，一致認為The Henderson是展示它的最理想地方。

李家誠表示，氣球天鵝的反光鏡面及曲線，完美呼應The Henderson流線型的形態，希望每一個走進大樓的人，都能被藝術作品包圍。這裏的所有藝術作品都經過精心設置，期望透過藝術重新定義辦公室概念。