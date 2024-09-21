市建項目僅一標16年半首次

儘管息口下調，惟發展商投地取態仍見保守。昨截標的市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目，最終只收到一份標書，為該局近16年半以來最少標書的住宅項目，測量師估計有很大流標風險。

為提高項目招標吸引力，該局早前優化篩選合資格財團準則及修訂多項條款，如引入分期支付投標金額，同時取消不適用的售樓管制，包括對公司及個人買家購買伙數或所佔比例的限制，讓出售時有更大彈性。

資料顯示，該局住宅項目對上一次僅錄一份標書，為2008年4月截標的紅磡必嘉圍項目，即御悅現址。連同商業地盤計，上次則為觀塘市中心第四及五發展區項目，去年1月同錄一份標書，惟流標收場。

專家預料流標風險大 華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，是次反應冷淡是預期以外，主要問題在於區內新供應多，地庫公共停車場增加建築成本，商舖位於同區較偏位置，價值不高，預料很大可能會流標。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則稱，發展商決定是否入標時仍未落實減息，現時地產商需要處理的是現金流問題，相信要待一手庫存售出一定數量，投地取態才會較為積極。

資料顯示，啟德道項目可建總樓面約51.41萬方呎，提供約810伙，同時提供社區幼兒中心及公眾地庫停車場。市場估值約18億至25.7億元，每方呎樓面地價約3,500至5,000元。

沙田住宅地下周五招標 此外，地政總署公布，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，安排下周五招標，截標日期為下月25日。項目可建總樓面約30.42萬方呎，初步估值約9.1億至12.2億元，樓面呎價約3,000至4,000元。