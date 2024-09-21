新盤市況：ONE JARDINE'S超購研短期加推
港島新盤於減息後繼續以低價策略吸客。英皇國際(00163)的黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，日前推出首張價單涉及50伙，收票兩日已獲超額認購。英皇國際顧問方文彬指，展銷廳自開放後錄得逾千參觀人次，準買家當中有約七成是本地客，另有三成屬內地專才，會積極考慮短期內加推。
發展商又提出「支持合理佣金」建議，該項目不接受地產代理給予買家回佣。集團銷售及市場總監柯穎豪表示，期望做法令交易更公平透明，減少買家困惑，使銀行估價更準確，讓代理獲得更合理回報，達成多方共贏。中原地產指，建議屬好事，明碼實價對消費者更有利。美聯物業表示，支持所有令地產市場健康發展的合理措施。
同時，新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，日前首推第6座單位價單後，昨日開始收票，並已接獲逾1,000張入票，按照價單4號提供94伙計，已錄得超額認購約9.6倍。
Blue Coast下周一封盤
減息增強個別發展商推盤信心。長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast宣布封盤。集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤累售571伙，套現逾108億元，僅餘小量三房戶及四房戶待售，為配合同系列新一期的銷售推廣，下周一起暫停Blue Coast的銷售及暫停開放示範單位。她認為，現確認市場已步入減息周期，樓市轉勢向好。
大戶買兩伙ST. GEORGE'S
市區豪宅錄大額承接，信和置業(00083)等合作的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS獲大家族添食，以近兩億元增購兩伙。最新售出的單位為第3座21樓A室及B室，總實用面積3,927方呎，連兩個車位以1.93億元成交，呎價約49,147元。
信和置業執行董事田兆源表示，美國聯儲局減息0.5厘，本港主要銀行下調港元最優惠利率，對樓市氣氛帶來正面影響，預計市場交投更趨活躍，豪宅市場被看高一線。全盤累售67伙，套現近65億元。
此外，在減息後的首個周末，新盤市場有至少5個項目合共推售105伙。麗新發展(00488)的觀塘Bal Residence今日以先到先得形式發售53伙。
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