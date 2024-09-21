新盤市況：ONE JARDINE'S超購研短期加推

發展商又提出「支持合理佣金」建議，該項目不接受地產代理給予買家回佣。集團銷售及市場總監柯穎豪表示，期望做法令交易更公平透明，減少買家困惑，使銀行估價更準確，讓代理獲得更合理回報，達成多方共贏。中原地產指，建議屬好事，明碼實價對消費者更有利。美聯物業表示，支持所有令地產市場健康發展的合理措施。