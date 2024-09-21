買家撲入掃平價盤

錦豐苑蝕近百萬 樂悠居3年輸28% 香港多間銀行相繼宣布減息，部分買家加快入市決定，惟成交只集中在平價及蝕讓單位。馬鞍山居屋錦豐苑兩房單位，於已補價自由市場減價至478.8萬元成交，逾6年帳面仍貶值近「一球」。荃灣樂悠居一房單位約4個月劈價逾150萬元沽出，僅約3年帳面跌價約28%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山二手市場於周四減息當日錄至少5宗買賣，包括上述錦豐苑C座中層7室，實用面積約433方呎，自由市場叫價520萬元，減價41.2萬元售出，呎價約11,058元。原業主於2018年初購入，帳面蝕約16.8%。

嘉湖減息日錄3宗成交 中原陳文杰指，樂悠居錄減息後首宗買賣，單位為高層7室，實用面積約312方呎，今年5月叫價590萬元，期內多次降價，減息前降至490萬元，上車客睇樓後洽購，至宣布減息後，預計交投量及樓價反彈，考慮一天即以438萬元購入自用，呎價約14,038元，原業主於2021年以605萬元買入，帳面蝕167萬元。

上車盤天水圍嘉湖山莊減息即日錄約3宗買賣。該行伍耀祖稱，其中麗湖居8座中層G室三房戶，實用面積約547方呎，放盤約兩星期，上車客早已睇樓洽購，減息當晚下班後即趕到區內落訂簽約，獲減35萬元，以435萬元承接，呎價約7,952元。

元朗將有新盤推出，周四當日都錄至少3宗二手成交。消息指，錦田北PARK YOHO Genova第18A座低層B室兩房戶，成交價495萬元，呎價約10,041元，約7年帳面貶值約12.7%。美聯黃少明表示，將軍澳同日錄至少約4宗買賣，新都城2期2座低層套三房單位，隨市況累減240萬元，最終以650萬元沽出，呎價約12,082元。

新界洋房減息後即錄承接。該行麥偉成稱，上水御林皇府牛津徑雙號屋，實用面積約3,003方呎，區外客睇樓兩周，得知減息後即以3,438萬元承接，呎價約11,449元，原業主持貨約3年帳面蝕142萬元。

滙景移民盤貶逾220萬 此外，移民盤「等唔切」減息前有客即沽。市場消息稱，藍田滙景花園15座低層單位同類三房放盤，以870萬元成交，呎價約12,083元。原業主持貨約6年，帳面蝕逾220萬元。

利嘉閣郭永峰指，深水埗AVA 61低層C室，實用面積約150方呎，外區客在議價後以257萬元成交，呎價約17,133元，原業主於2017年一手購入，帳面蝕41萬元。

減息後最新二手成交