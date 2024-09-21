簡訊一覽
●中國奧園(03883)創始人郭梓文控制的實體將奧園16.48%的股份轉讓予阿聯酋地產商人Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli，不再做控股股東，並將主席之位交給對方，調任非執行董事。奧園又稱，Alobeidli是戰略投資者，預期他會為公司再引入投資者。
●碧桂園(02007)的馬來西亞森林城市項目有新消息。當地政府為進駐森林城市的家族辦公室、企業提供免稅優惠，又為赴森林城市工作的專才和國民提供優惠個人所得稅15%。
●極兔速遞(01519)與沙特阿拉伯的朱拜勒和延布皇家委員會簽物流服務諒解備忘錄，建立合作關係，推動沙特物流與供應鏈發展。
●阿里巴巴(09988)旗下阿里雲發布專為汽車應用程式而設的艙駕融合大模型解決方案，它與英偉達（Nvidia）共同開發，將向中國汽車製造商推出，為車主提供互動體驗。另外，阿里雲自研的通義大模型以生成式人工智能（AI）平台百煉服務了逾30萬客戶，比今年5月的9萬顯著提升。
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