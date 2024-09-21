英政府5個月借貸6641億超預期

英國公共債務問題較預期嚴重，令7月剛上場的工黨政府窮於應付。英國國家統計局（ONS）公布，在4至8月，即本財政年度的首5個月，英政府借入641億英鎊（約6,641.52億港元），較當地公開預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR）3月時的預測多出62億英鎊，並使其總債務餘額達到國內生產總值（GDP）的100%，為1961年後首見。

單就8月而言，新增公共債就達137億英鎊（約1,419.48億港元），為史上8月第3高，也較市場預期多33億英鎊。ONS首席經濟學家菲茨納為首5個月多借解畫，指是由於福利和公共部門薪酬支出增加，以及揮之不去的通脹導致公共服務營運成本增加所致。

政府財政收支方面，4至8月英政府稅收38億英鎊，支出115億英鎊，兩者俱高於OBR的預測。英財政部回應指，是繼承了一個不適合勞動人民的經濟環境，需要採取強硬措施去改善經濟基礎。

上月零售增2.5%兩年半最勁 凱投宏觀英國經濟學家科爾表示，借貸數據確實令人失望，但未如財政部所說的那麼可怕，認為由於經濟改善，令新政府在借貸上有餘裕。英國財政大臣李韻晴將於下月底公布新政府首份財政預算。

事實上，最新經濟數據有好表現。英國8月零售銷售按月增長1%，勝市場預期的0.4%，7月份的升幅亦獲向上修正至0.7%。按年相比，上月零售銷售增長2.5%，為2022年2月後最勁，不計物價影響亦升2.3%，均遠勝市場預期。