FedEx去季少賺26% 下調全年收入增長預測

大型跨國物流公司聯邦快遞（FedEx）公布截至8月底止季度業績，期內收入按年倒退0.65%至183.05億美元；列帳純利7.94億美元，按年跌26.34%；經調整純利8.92億美元，按年跌23.03%。除了盈利及收入倒退外，該公司首財季便下調全年業績預測，拖累股價周五早段曾瀉14.97%。

受累速遞需求疲弱 FedEx估計，於本財政年度收入增長為低單位數百分比，此前則為低至中單位數百分比。業績表現與前景不振，主要受累需求疲弱，特別是在美國國內的速遞市場，客戶開始改用運送速度更慢但運費更便宜的服務。公司行政總裁Raj Subramaniam形容，上季的環境頗具挑戰；儘管削減成本措施正漸見成效，但只能抵銷部分業務逆風。

管理層又透露，工業相關的物流運輸比預期中更疲弱，企業的需求亦轉差。考慮到該公司的速遞客戶涵蓋接近所有行業，物流業務的不振可能只是美國經濟動力逐漸消退的縮影。

在此前的新冠疫情期間，由於網購熱潮的興起令物流需求大增，包括FedEx在內的公司都不斷投入擴充業務。然而，隨着疫情紅利消退，此前的過度投資反而成為負累，使得FedEx如今要透過各項節流措施以減省成本，並在今年6月時完成業務架構的精簡重組。