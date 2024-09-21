金價新高 年內漲25％或未升完

現貨金價昨日再創新高，每安士一度高見2,618.06美元，主要受美國及其他大型經濟體減息周期開始的刺激。就年內回報率而言，金價累計升幅已逾25%，跑贏不少地區的股市，包括中港市場。分析預期，黃金交易所買賣基金（ETF）將在接下來數月加速增長，進一步推升金價。

瑞銀財富管理大宗商品主管Dominic Schnider的團隊在一份報告中表示，本輪金價升浪可能會進一步推進，原因包括地緣政治緊張局勢持續，如美國政府換屆的不明朗因素、俄烏戰爭，以及中東地區衝突似乎沒有結束等催化劑。

此外，從資金流走勢來看，黃金ETF持續錄得資金淨流入，反映黃金投資需求強勁。瑞銀建議投資者在以美元計價的多元倉位組合中，應該包含5%的黃金持倉配置，以此來對沖風險。

瑞銀料白銀將跑贏黃金 瑞銀亦注意到白銀價格走勢一直落後於黃金的現象，反映金價與銀價比例的「金銀比」已升至85倍以上。銀價表現不振的原因，有部分是受到全球大宗商品市場疲弱的影響，尤其白銀作為太陽能板的關鍵材料，受到中國需求偏軟的拖累。話雖如此，瑞銀覺得白銀的頹勢不會持續太久，尤其未來數年可能會出現供應缺口，有助於從根本上支持銀價，預期未來12個月內銀價將跑贏金價。

另邊廂，美元回落似乎對油價的提振作用相對有限，紐約期油周五略為下跌，每桶續於71至72美元水平徘徊。市場仍然擔心全球經濟前景的不確定，即使近期中東衝突升溫也未能夠撐起油價。