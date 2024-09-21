日本凍息 防Yen急升

8月核心通脹半年高 或明年1月上調利率 美國聯儲局宣布大手減息0.5厘後，昨日公布議息結果的日本央行則選擇按兵不動，維持政策利率在0.25厘的水平。從昨日公布的通脹數據來看，日本8月消費物價指數（CPI）按年升幅達到3%，撇除新鮮食品後核心通脹率為2.8%，漲幅連擴4個月，且創半年高，就算兩者均合乎市場預期，亦反映出有進一步加息空間。不過，考慮到美國此前較大幅度的減息，若日本加息步伐太急，隨時會導致日圓短期內過度升值，這亦恐怕是日本央行昨日按兵不動的主因。

事實上，日本央行行長植田和男在新聞發布會上也坦言，只要經濟走勢符合預期，未來繼續加息的想法就不會改變。他又指出，雖然此前已經加了兩次息，但日本撇除通脹後的實際利率仍然非常低，經濟仍面對許多不明朗因素，物價高居不下，必須密切注金融市場及外匯走勢，以及其對日本經濟與物價的影響。

憂再爆拆倉潮擾亂市場 日圓走勢較為波動，兌每美元一度走強並曾見141.74，惟後來又貶至144.43，相當於每百日圓兌5.396港元。假如日本央行繼續加息，隨着美國與日本的息差進一步收窄，日圓繼續轉強也是遲早的事。不過，日本央行其中一大擔憂可能就是日圓升勢過急，再次引發日圓套息交易拆倉潮，令金融市場再次動盪。

摩根士丹利亞洲首席經濟學家Chetan Ahya亦指出，日本央行向市場傳達的訊息明顯受到金融市場波動影響，當日圓因為加息預期而急升時，央行便會主動為加息預期降溫，反之亦然。無論如何，日本加息確實是大勢所趨，預期下次行動會是明年1月，支撐進一步加息的理由是通脹及薪酬上升持續取得進展。

從股市的反應來看，日央行的做法確實有正面回饋，日經平均指數昨日收升568點或1.53%，報37,723點。而近年受到外資關注的日股，雖然近日經歷了比較大的波動，但整體而言各類資本市場活動仍相當活躍，比起中港股市的一潭死水好得多。

東京地鐵上市料籌172億 東京地鐵（Tokyo Metro）將於下月23日在東證交易所Prime市場掛牌，料為6年來最大宗的新股上市案。東京地鐵暫定發售約2.9億股，每股指標價暫為1,100日圓，集資總額近3,200億日圓（約172.8億港元），野村擔任首席承銷商。目前東京地鐵營運9條地鐵線路，日均載客量約652萬人次。

話雖如此，日本財務省數據顯示，外資上周淨賣出約3萬億日圓的日本股票和基金，為連續5周淨賣出，而且單周減持力度乃是有紀錄以來的第二高。如此大幅度的流出，相信有部分原因是日股近期的波動令海外投資者變得審慎，故而減少對日股的配置。

日本核心CPI按年變幅 日圓匯價走勢