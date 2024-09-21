Nike老將希爾出山接掌CEO 股價高開

國際運動品牌Nike由裁員、下調本財年銷售指引至今，負面消息不斷，終於宣布易帥。2020年1月正式擔任行政總裁（CEO）的多納霍（John Donahoe）將於今年10月退休離職，改由當年退下火線的老將希爾（Elliott Hill）出山，接手行政總裁兼總裁。Nike股價周五早段曾漲超過8%。

現年60歲的希爾早於1988年加入Nike，曾在歐洲和北美擔任過高級領導職務，2020年退休前主要擔任消費者市場總裁。據報他向員工承認，這家曾共處32年的全球運動服飾品牌正陷入艱難處境，不得不採取應有的行動，甚至向員工提供其公司內部的電郵地址，要求他們「提前提出想法」。他計劃於10月14日召開全體員工會議，而據集團最新公告，10月14日正是他回巢的日子。

至於多納霍，將於10月13日退休，並在明年1月31日之前繼續擔任Nike顧問，以便順利移交職務。Nike指，考慮到公司對未來的需求、過去的業務表現，以及經過深思熟慮的繼任流程後，董事會得出的結論是，希爾的全球專業知識、領導風格以及對行業和合作夥伴的深刻理解，加上他對體育、公司品牌、產品、消費者、運動員和員工的熱情，使他成為領導Nike下一階段增長的合適人選。

花旗料不利安踏李寧 自該企在6月交出差強人意的第四財季業績，遭多家大行下調評級後，有分析師已猜測多納霍可能被趕下台。