港鐵新項目遭潑冷水 瑞銀嗌沽
港鐵公司(00066)終於有新鐵路項目可以摘日動工，但遭投資銀行「潑冷水」。瑞銀發表研究報告，認為新項目加上通脹，令港鐵資本開支有機會上升，故給予港鐵「沽售」評級，未來12個月目標價21.6元。港鐵股價昨日平收於27.85元，即瑞銀估潛在跌幅達22.44%。
資本開支有上升壓力
港鐵與當局簽訂項目協議，確定有關洪水橋站的融資安排、設計建造、營運及維修。瑞銀估計，該專案單位減少額（Project Unit Reduction Amount）仍低於新鴻基地產(00016)於今年7月時支付的粉嶺農地補地價，而且考慮到洪水橋站資本開支已經從先前41億元的指引上調至70億元，對股價應會略有負面反應。另外，該行預計，即將公布的港鐵北環綫項目資本開支，也可能因為通脹而面臨上升壓力。
該企日前發公告，表示洪水橋站為現有屯馬綫上擬於天水圍站與兆康站之間興建的新增鐵路站，預計於12月動工建造，並預計於2030年12月竣工，預期造價將於約10年內產生，打算用擬建物業發展項目的財務貢獻和內部資源為有關費用提供資金。
項目為位於洪水橋及厦村分區計劃大綱核准圖中註明「混合用途」地帶的規劃區第28A區及第28B區土地，佔地約8.2公頃，用途為住宅及商業。港鐵指，透過實施洪水橋站而擴大鐵路網絡，並通過進行物業發展項目來保持鐵路加物業模式，以增補洪水橋項目的回報，亦因在有關物業發展項目附近產生的載客範圍而有助增加日後的鐵路乘客量，令洪水橋項目能夠取得相當的商業回報率。
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