港鐵新項目遭潑冷水 瑞銀嗌沽

該企日前發公告，表示洪水橋站為現有屯馬綫上擬於天水圍站與兆康站之間興建的新增鐵路站，預計於12月動工建造，並預計於2030年12月竣工，預期造價將於約10年內產生，打算用擬建物業發展項目的財務貢獻和內部資源為有關費用提供資金。

項目為位於洪水橋及厦村分區計劃大綱核准圖中註明「混合用途」地帶的規劃區第28A區及第28B區土地，佔地約8.2公頃，用途為住宅及商業。港鐵指，透過實施洪水橋站而擴大鐵路網絡，並通過進行物業發展項目來保持鐵路加物業模式，以增補洪水橋項目的回報，亦因在有關物業發展項目附近產生的載客範圍而有助增加日後的鐵路乘客量，令洪水橋項目能夠取得相當的商業回報率。