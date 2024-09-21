中證監傳叫停3家茶飲企港上市

內地茶飲店滿街都是，一些還殺入香港，如何在租貴但消費力外流的香港實現業務擴張尚待觀察，但首先是暫時不會來港股市場掛牌。消息指，中國證監會已叫停最少3家連鎖茶飲店赴境外上市，包括市民曾經踴躍排隊購買、不久便在今年首個交易日上載初步招股文件的蜜雪冰城。

現時蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨的上市申請全部都是「失效」。中證監回覆外媒查詢時稱，「仍在按監管推進3家茶飲公司的上市工作，下一步會繼續優化境外上市的機制，持續改善質素和效率，並會保持境外融資的渠道開放。」消息指，同日上載招股文件的蜜雪和古茗打算更新上半年的財務資料後捲土重來。