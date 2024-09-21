中證監傳叫停3家茶飲企港上市
內地茶飲店滿街都是，一些還殺入香港，如何在租貴但消費力外流的香港實現業務擴張尚待觀察，但首先是暫時不會來港股市場掛牌。消息指，中國證監會已叫停最少3家連鎖茶飲店赴境外上市，包括市民曾經踴躍排隊購買、不久便在今年首個交易日上載初步招股文件的蜜雪冰城。
涉蜜雪冰城古茗滬上阿姨
其實茶飲店來港上市，本身緣於中證監收緊內地新股掛牌。然而，據了解，中證監眼見刻下內地消費情緒疲弱，茶飲店公司來港上市後股價慘不忍睹，押後蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨上市計劃，原因正是茶百道(02555)首掛當天股價「深潛」26.85%。
茶百道昨日升6.08%，收報5.41元，但對比招股定價仍低69.69%，更早上市的奈雪的茶(02150)更累瀉九成以上。
現時蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨的上市申請全部都是「失效」。中證監回覆外媒查詢時稱，「仍在按監管推進3家茶飲公司的上市工作，下一步會繼續優化境外上市的機制，持續改善質素和效率，並會保持境外融資的渠道開放。」消息指，同日上載招股文件的蜜雪和古茗打算更新上半年的財務資料後捲土重來。
另邊廂，香港交易所(00388)為綜合基金平台成立專責小組，成員來自貝萊德、景順、香港中資基金業協會等。該平台包括方便投資者獲取基金產品資訊資料庫，也會提供連接基金分銷生態系統不同參與者，協助基金訂單傳遞、認購和贖回等，更多細節將於今年第四季公布。
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