大摩：銀行減P息 滙控渣打影響較輕
滙研憂減息一厘少賺15%
滙豐環球研究則指，銀行的每股盈利或稍擴張，關鍵指標是回購或併購的意願、定期存款的遷移，以及貸款息差。然而，如不採取任何緩解措施，減息一厘後，淨息差或下降10至16點子，導致每股盈利下降13至15%。一眾本地金融股中，除看好中銀人民幣業務和手續費收入增長外，亦看好香港交易所(00388)。
惠譽評級將恒生銀行的生存力評級（Viability Rating，VR）從「a+」下調至「a」，生存力評級反映銀行自身的信用水平。惠譽指，此次下調相關評級的原因是其資產質素顯著惡化，以及風險狀況受制於其貸款集中於香港及內地，由於中港兩地的商業房地產（CRE）壓力持續存在，令該行業務受壓。
大新富邦削定存利率
所謂緩解措施少不免削減定存利率。大新銀行(02356)連續4個營業日「做嘢」，港元新資金定存息昨降0.3厘，6個月期全周減0.7厘。VIP客戶敍做100萬元或以上，3個月及6個月分別降到3.1厘及2.8厘，一般客戶分別為3厘及2.7厘；全新VIP客戶做10萬至50萬元，3個月及6個月各減至3.3厘和3厘。
富邦銀行昨亦大致減0.1厘（經Fubon+手機應用程式，不論新舊資金），暫以4個月最高，50萬元以上有3.7厘。發鈔行未有動手，滙豐及渣打6個月港元定存目前最高仍有3.4厘，中銀最高3.1厘。
港元拆息（HIBOR）個別發展，隔夜彈近0.4厘，達3.49厘，跟樓按相關的一個月升至3.64厘，兩個月至12個月則跌，後者跌穿4厘。
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