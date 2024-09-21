大摩：銀行減P息 滙控渣打影響較輕

惠譽評級將恒生銀行的生存力評級（Viability Rating，VR）從「a+」下調至「a」，生存力評級反映銀行自身的信用水平。惠譽指，此次下調相關評級的原因是其資產質素顯著惡化，以及風險狀況受制於其貸款集中於香港及內地，由於中港兩地的商業房地產（CRE）壓力持續存在，令該行業務受壓。