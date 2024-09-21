美前財長憂通脹反彈 減息幅度不似預期

美國已正式進入減息周期，不過，貨幣政策前景仍充滿不確定性。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）認為，通脹反彈的風險會導致未來數年減息幅度不及預期，當局低估了「中性利率」的水平。美國政府舉債規模增加、對可再生能源和人工智能（AI）等領域的重大投資，可能意味着「中性利率」將上升至最少4厘。

所謂「中性利率」是指在不導致通脹過熱，也不會令經濟受太大壓力的利率平衡點，亦是假想中的長線平均利率合適水平。薩默斯認為，按照目前聯儲局的貨幣政策路徑去減息的話，通脹就會面臨上升的風險。而一旦通脹壓力重現，利率就會維持在高位，投資者也許會高估接下來減息的力度。

道指低開 美銀看好債券 基於此預測，他也預計，未來較長期利率可能會出現一定程度的上升，尤其是10年期、30年期的國債孳息率。而孳息率的上升最終將推高美國按揭貸款利率。

不過，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett仍看好債券，認為債券、黃金都可以抵禦經濟衰退以及通脹上升。他指出，目前股市存在泡沫風險。與主流的分析相反，他看好在經濟「軟着陸」會利好美股以外的股票市場及大宗商品。

美股3大指數周五早段偏軟，道指曾跌159點，報41,865點；標指跌30點，報5,683點；以科技股為主的納指跌124點，報17,888點。

同樣對美股前景感到擔憂的，還有著名的「美股大好友」、Fundstrat研究部主管Tom Lee。作為美股的堅定支持者，他一反常態地表示，對於現在是否建議投資者入市感到猶豫，特別是在美國大選之前還有很大的不確定性。不過，觀乎過往歷史，只要美國經濟未陷入衰退，聯儲局減息多數也會利好股市。

內企傳無法購英偉達「閹芯」 事實上，隨着美股近期連創新高，市場上唱好美股的聲音始終是主流。對此，BMO資本市場提高了標指的預測，把目標水平從5,600點大幅提高至6,100點。BMO首席投資策略師Brian Belski在一份報告中表示︰「就像我們5月份的上一次調整目標一樣，我們仍然對市場上漲的強勁程度感到驚訝。」

支撐大市連環破頂的英偉達（Nvidia）方面，內媒昨晚報道，內地部分科企已無法落單購買英偉達的「閹割版」圖像處理器（GPU）「H20」，謂該公司上月已開始不接單，只是無明文通知。然而，也有消息指，「近期仍有大批到貨，年內到貨已超出了全年約40萬的出貨預期。」富瑞曾估計，一旦英偉達這款專為中國打造的晶片遭停售，對英偉達造成的損失或多達120億美元。英偉達早段曾跌0.98%。