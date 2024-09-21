歐盟傳研內地進口車最低售價 免加稅

歐盟原定本月25日就對華進口電動車加徵關稅的事宜進行投票。正值中國商務部部長王文濤出訪歐洲多國，有指雙方商貿高層會面後，歐盟同意重新研究訂立中國進口電動車的最低售價，避免加徵最高達35.3%的關稅，同時擬將表決加徵關稅的日期押後至10月初。

歐盟委員會發言人指，執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯與王文濤就電動車關稅進行了「坦誠及建設性」的討論，強調歐盟反補貼調查是基於事實，旨在營造一個公平競爭的環境，雙方正加緊努力，尋找同意的解決辦法。

不過，摩根士丹利補充，蔚來估值獲得重新評估取決於執行能力，亦即蔚來要提高產量滿足訂單及消費者體驗，證明其結構性增長。內媒則引述蔚來董事長李斌指，他們目前無意加入「增程車」或混能車行列，強調蔚來和樂道只會堅持單一純電路線，亦即只做純電動車。

平治全年經營溢利響警 中資電動車品牌在內地的發展如日方中之際，一眾外資汽車品牌要打入中國市場卻慘遭「滑鐵盧」，且連累業績受壓。港人心中的豪華汽車代表之一平治（Mercedes-Benz）因應中國市場需求低迷，下調全年經調整銷售利潤率預測，由11%削到7.5至8.5%，並預警經營溢利會顯著低於去年。

消息不但令平治股價曾瀉8.4%，其他德國車廠亦被洗倉，如寶馬（BMW）再挫最多4.41%。