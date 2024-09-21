恒指全周漲逾半成 近5個月最威

人民幣匯價持續走強，帶動港股連升6日，恒生指數昨日再升245點，收報18,258點，6日累計升1,149點或6.72%。至於恒指全周「埋單」計則進帳889點或5.12%，結束連續兩周跌浪，且創近5個月最強單周表現。

大市昨高開56點後，曾升341點，即市高見18,355點，屬6月20日之後最高，尾市升幅略為收窄，收市升1.36%，為7月12日後新高。由於富時指數變動在昨收市後生效，大市成交急增至1,768億元，是3個半月來最多。

阿里股價昨日創52周高，收升1.75%，報87.2元。據報旗下螞蟻集團通過貸款籌集65億美元，用於為同等規模的離岸信貸額度再融資，惟螞蟻集團未有回覆查詢。

美銀最新則唱好騰訊，重申「買入」評級，目標價看480元。該行指，騰訊的雲業務將受益3個不斷增長的需求，包括企業對語言大模型及人工智能（AI）服務以提升效率、內地企業因擴充業務至海外對國際數碼服務的需求上升，以及對本地軟件及硬件的需求上升。

另外，沙特阿拉伯的資本市場管理局表示，已批准一隻投資香港股票的交易所買賣基金（ETF）在沙特股票交易所上市，它追蹤MSCI港股通精選指數，由阿爾比拉德資本（Albilad Capital）管理。