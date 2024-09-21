人幣衝上16個月新高 長年期債息低位徘徊

人民幣國債及匯市兩大資產獲資金追捧！匯率延續本周升勢，周五在岸及離岸價雙雙突破近16個月高位，其中，離岸人民幣曾高見7.0394兌每美元，即每百港元一度兌90.32元（人民幣‧下同），內地10年及30年期國債孳息率昨亦分別低見2.045厘及2.164厘，在歷史低位水平徘徊，可見債市也保持強勢。

國有行傳買美元防升過龍 昨由官方開出的人民幣中間價報7.0644，按日大幅上調339點子，創去年5月29日後新高，升幅亦創去年3月20日後的一年半以來最大。

然而，據報內地主要國有銀行於在岸即期匯市上買入美元，以防止人民幣升勢過快；同時分析指，人民銀行比市場預期更審慎，至今仍未出手降息及降準（下調存款準備金率），對人民幣匯率形成支撐。

人行今周淨投放7792億 事實上，人行昨已進行5,719億元的7天期逆回購操作，單日在市場淨投放3,357億元，全周淨投放7,792億元。惟出口商集中結算美元的需求激增，為人民幣增添升勢。人民幣在岸價下午4時30分收報7.0552，按日升108點子；離岸價早段更一度升破7.04算，高見7.0394，再創近16個月高位。

不過，在降準預期加速升溫下，資金繼續搶高內地國債期貨價格。10年期及30年期的中國國債主力合約期貨價格均見上漲，以致10年及30年期國債債券孳息率也雙雙下滑。內地券商指出，8月內地通脹、金融以及經濟數據偏弱，在風險偏好較低的環境下，形成資金流向債市。

離岸人民幣走強