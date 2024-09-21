華賣地收入挫 新招救亡

貸息不變 傳鬆綁一線城市戶籍限購令 內地昨未有「減P」──下調貸款市場報價利率（LPR），但減息也未必明顯提振民眾借貸意欲，中國傳出以更多新招救樓市，一線城市針對戶籍的限購措施也有望「鬆綁」，據報當局正考慮進一步放寬實施長達14年、涉及個人所得稅和社保繳納等買樓條件的限購令。不過，遠水難救近火，作為土地非稅收入主要來源的土地出讓收入，單計8月按年急挫41.83%至2,455億元（人民幣‧下同），續創有數據以來最大跌幅。

國有土地使用權出讓收入銳減，直接影響地方政府的財政收支。財政部昨公布，首8個月土地出讓收入達2.02萬億元，佔同期地方政府的基金預算本級收入約84.57%。

青少年失業率攀至18.8% 以一般公共預算收支的主要稅收來看，土地和房地產相關的5項稅收共約1.27萬億元，佔首8個月全國稅收收入約10.5%，更是地方政府一般公共預算本級收入的15.4%，反映地方財政對房地產的依賴程度較高。

整體而言，內地財政的壓力還在加劇。今年首8個月累計，即使非稅收入按年增11.7%至2.67萬億元，但一般公共預算財政赤字擴至2.61萬億元，計及政府基金預算赤字約2.13萬億元，首8個月財政缺口規模高達4.74萬億元。

政府急於扭轉持續4年的低迷市況，才可望為就業增長注入動力。國家統計局昨發布8月份的分年齡組失業數據，顯示全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率再升1.7個百分點至18.8%，為去年12月實施新統計方式（剔除在校生）後的新高，但未及去年6月仍包含在校生的21.3%。

為刺激樓市復甦，據報內地監管機構正討論在北京、上海等一線城市放寬置業的相關戶籍限制。近期內地學者多次討論限購「緊箍令」是否不再適合一線城市，因今年5月上海率先放寬限外令，優化覆蓋非滬籍層面的住房限購政策，包括縮短非滬籍居民買樓所需繳納社保或個稅年限，從連續繳納滿5年及以上，調整為連續繳納滿3年及以上，但北京和深圳卻遲遲未見跟進相關樓策，或憂慮對中小城市的樓市需求產生虹吸效應。

滬股升 兩市成交僅5747億 此外，在因城施策前提下，政府可能取消首套房和二套房的區別，意味買家購置第二套房可享更低的首期支付比例和按揭貸款利率。由於方案仍在討論中，措施可能還有變化。

不過昨日出爐的9月LPR維持不變，一年期及5年期以上分別維持在3.35厘及3.85厘，加上市傳當局擬考慮採取新舉措提振低迷的股市，但沒提供更多細節，A股大市交投較冷淡，滬深兩市主板成交降至5,747億元。幸滬綜指在尾段倒升0.03%，收報2,736點，全周轉升1.21%，結束連續4周的跌勢。近期跌市重災區貴州茅台擬一年內斥30億至60億元回購股份，回購後會注銷。

調整券商風險準備金「放水」 值得留意的是，中證監昨晚公布修訂證券公司風險控制指標計算標準的規定，自明年1月起實施。當中，明確優化分類計量，調整連續3年分類評價居前的券商風險資本準備所需資金，支持優質券商提升資本使用率。

業界分析指出，此舉可令部分券商拓展資本空間，料可釋效近千億元資金，加大服務實體經濟及股民財富管理力度。

內地銀行LPR走勢 中國青年失業率