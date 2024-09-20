股市估市：憧憬內地幣策推動港股
美國聯儲局議息會議宣布大手減息半厘，點陣圖顯示年底前將再減半厘。主席鮑威爾的會後聲明反映對通脹的信心明顯增強，以及對就業的重視程度進一步提升。鮑威爾稱通脹上升風險已減弱，而就業面臨的下行風險已上升，但他評論就業市場仍然穩健，減息半厘不應視之為新常態，言論未有明顯偏「鴿」。
雖然9月大手減息可解讀為補減7月減息幅度，但預計市場仍會密切留意美國經濟衰退風險，其後減息路徑料視乎就業市場的轉弱速度。目前市場對於2025年底前的減息預期已相當進取，美股估值進一步擴張的空間或受限。
美樓市回暖利好創科
美元回軟，料有助亞洲股市表現。美國開始減息，市場憧憬內地貨幣政策操作空間加大。若然政策預期回暖，恒生指數有機會上試18,546點阻力位，即恒指自1月低位14,794點升至5月高位19,706點，按反彈黃金比率0.764水平。短線策略上，高息股及互聯網龍頭股料可跑出。
個股方面，可留意創科實業(00669)。美國開啟減息周期，美國房地產交投有望回升，家居裝修需求料同步回暖，全球電動工具龍頭創科將可受惠。該股現價對應2024財年預測市盈率約23倍，略高於過去5年平均水平，上望目標價130元。
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