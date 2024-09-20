股市估市：憧憬內地幣策推動港股

美國聯儲局議息會議宣布大手減息半厘，點陣圖顯示年底前將再減半厘。主席鮑威爾的會後聲明反映對通脹的信心明顯增強，以及對就業的重視程度進一步提升。鮑威爾稱通脹上升風險已減弱，而就業面臨的下行風險已上升，但他評論就業市場仍然穩健，減息半厘不應視之為新常態，言論未有明顯偏「鴿」。

雖然9月大手減息可解讀為補減7月減息幅度，但預計市場仍會密切留意美國經濟衰退風險，其後減息路徑料視乎就業市場的轉弱速度。目前市場對於2025年底前的減息預期已相當進取，美股估值進一步擴張的空間或受限。

美樓市回暖利好創科 美元回軟，料有助亞洲股市表現。美國開始減息，市場憧憬內地貨幣政策操作空間加大。若然政策預期回暖，恒生指數有機會上試18,546點阻力位，即恒指自1月低位14,794點升至5月高位19,706點，按反彈黃金比率0.764水平。短線策略上，高息股及互聯網龍頭股料可跑出。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）