行業剖析：華旅業續釋放增長潛力

雖然今年內地的消費仍然疲弱，但年初至今的節日長假期均見出遊人數增加，反映消費傾斜，其中境內遊需求強勁，帶動酒店、民宿等需求提升，從攜程次季的業績可見，內地酒店入住量有所增長並勝預期。另外，縣域旅遊市場釋放文旅消費新動力，內地下沉市場旅遊需求亦有所增加。儘管出行增長，但並無帶動餐飲消費上升，或反映內地居民對消費仍然謹慎。

十一長假期即將來臨，估計出遊需求會繼續提升，市場預計今年十一假期內地客運總量或達到11.5萬班次，日均按年增加6.2%，較2019年增長11.2%。不過，航班管家應用程式（App）表示，今年十一假期國內機票經濟艙均價按年下降21%，而國際機票經濟艙均價按年跌25%，機票價格下降或有助推動出行需求增加。

今年境內遊收入勢破頂

其實，今年除內地境內遊及出境遊增加外，外國人到內地旅行的情況亦顯著增長。國家移民管理局表示內地不斷擴大免簽國家範圍，推動今年首7個月，全國各口岸入境外國人為1,725.4萬人次，按年增加1.3倍，預期內地的旅遊業受到內地人及外國旅客的支持，行業發展理想。世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告顯示，預計今年內地全年境內旅遊收入將達到創紀錄的6.8萬億元人民幣，較2019年高出11%。