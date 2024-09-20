宏觀分析：股債受惠美利率下調

美國聯儲局正式進入減息周期，加上經濟仍傾向軟着陸，股市及債市都有正面影響。踏入第四季，股票部分可聚焦美股、日股及留意部分亞洲科技股，也可配置債券基金，以享受攻守兼備效益。

美國總統選舉形勢陷入拉鋸中，特朗普與賀錦麗雙方提出的政見差異甚大。回顧特朗普執政時，對金融市場及中美關係的影響甚大，故此次美國大選也備受多方面的關注。

價值股料跑贏增長股 人工智能（AI）仍帶動科技股中長線表現，在投資組合不可或缺，可留意美國、荷蘭、台灣等科技股份，或以科技類股基金作中長線投資。除了科技股，日本股票也可佔一定投資比重，近期日股處於震盪區間，個別屬於高估值股份可能影響較大，但相信在調整過後資金將會回補。

另外，隨着大部分央行貨幣政策寬鬆，將有助於債券資產表現，建議組合可考慮加入債券，如美國非投資等級債券基金及投資等級債券基金。

根據9月份投行對基金經理的調查，美國經濟衰退、地緣政治風險，以及通脹加速仍是基金經理最擔憂的潛在風險，接近八成基金經理預期，隨着聯儲局展開減息周期，將有助經濟軟着陸，資金轉入最受惠減息的資產，如債券與公用事業等，對公用事業配置增加至2008年來最高；至於對民生消費及銀行股的配置也增加。美國科技股的加注相對減低，並預期價值股表現將優於增長股。

由於美國本次減息是在經濟擴張下啟動，相信會有利股市與債市資產表現，惟需要注意的是股市未來走向，也要密切注視美國大選結果，建議採取平衡型策略，以股債並行配置。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊