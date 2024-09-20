專家樓評：按揭兩周審批 增入市信心

早前香港金融管理局聯同3大發鈔銀行表明，若按揭申請人交齊文件，可於兩星期內提供審批結果。此舉能為置業人士增加樓按程序的透明度，讓買家對於樓按審批時間有清晰的預期。對大部分買樓人士而言，買樓後是否成功獲批按揭屬順利成交流程的關鍵，此做法可讓買家早日確定樓按上會成功率，有利於買家提升入市的信心。

以交齊文件時間計算 至於二手物業買家一般在簽署臨約14天內需簽訂正式買賣合約，若盡早提交按揭申請及文件，買家甚至有機會在簽訂正式買賣合約前了解按揭審批成功狀況，減少買賣流程的不確定性。

借款人需特別留意兩星期這個時間是以交齊文件計，若想銀行於14天內甚至更短時間批出按揭審批結果，關鍵是申請人要先準備妥當及交齊銀行所需文件。按揭審批當中，一方面是對物業估值及狀況的評估，而另一方面就是主要評估借款人的入息水平及還款能力。

在評估收入水平方面，一般來說，銀行職員需要向借款人收齊所需文件才正式遞交個案進行按揭審批。準買家可在簽約前預先了解及預備交予銀行所需的文件及入息證明，若在當刻已可預計所交之文件齊備，以及所顯示的入息水平足以通過供款佔入息比率要求，便可避免在申請按揭後因找文件或補文件而拖慢按揭審批進度，銀行按揭審批部亦可更快批出貸款。

補交資料拖慢批核 有些時候，買家向銀行提交按揭申請及文件後，會疑惑銀行為何久久仍未批出按揭，但有機會是銀行審批部在過程中認為入息證明文件不足，需與按揭職員溝通，以便向客戶索取更多證明文件，當中來來回回或已耗若干時間，這些情況尤其較易出現於入息文件相對複雜的個案，例如是浮動入息、自僱人士等。

其實很多時，銀行按揭職員在收取客人的申請表之時，已盡可能在前期初步評估文件大致足夠才會去遞交申請予審批部。買家如能提早為按揭申請準備充足文件，便可更順利、更快獲銀行批出結果。

中原按揭董事總經理 王美鳳