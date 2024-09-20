地產界審慎憂樓價年挫10%

對於今次美國減息半厘，香港地產及代理業界普遍認為有助刺激樓市交投，但對於扭轉今年樓價跌勢的作用不大。

高力研究部主管李婉茵指出，由於目前整體住宅樓市成交量偏低，一手貨尾單位仍有約2.1萬個，減息對市場來說無疑是一項重要的利好因素，相信可刺激成交量回升，惟減息所帶來的刺激效果，預計不會像今年2月底全面撤銷辣招後那樣明顯，因當時撤銷辣招吸引部分投資者重新入市，而目前市況疲弱，成交量稀少。該行維持今年樓價將下跌約5至10%的預測。

她續稱，受惠減息，今年香港房地產市場的全年投資總額預計將超過300億元，明年若經濟情況更為樂觀，投資總額有望進一步回升至370億元。減息政策可激勵投資者積極尋求市場機會，特別是那些被低估和位處核心區的優質資產，同時可吸引國際資金回流。

估發展商訂價保守吸客 仲量聯行香港主席曾煥平指出，息口只是影響樓市的其中一個因素，市場走勢尚受到其他經濟因素左右，現時經濟仍然疲弱，同時發展商將會趁減息的好消息，排山倒海地推盤，競爭加劇下，新盤訂價會較保守，甚至要低開，以吸引買家，樓市壓力依然存在，因此維持今年樓價會下跌的預期。

美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽稱，美國減息無疑為樓市帶來利好消息，業主未來每月供款所需金額下降，而資金成本減低，有利用家及投資者入市。

中信泰富物業代理董事李肇文認為，隨着本港銀行下調最優惠利率（P息）0.25厘，大部分銀行的實際按息將下調至3.875厘。對用家市場而言，除供樓業主可節省利息開支外，新買家的入息要求下降，加強入市信心。

下季一手成交看升八成 星之谷行政總裁莊錦輝預計，隨着一個月港元拆息（HIBOR）持續下跌，銀行的資金成本壓力將逐漸緩解，預計未來銀行對按揭的態度會變得更加積極，現金回贈和其他優惠有望改善。

美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，第四季住宅成交量有望上升，新盤率先受惠，一手成交量有望達至4,700宗，較本季估計約2,600宗按季大升約八成。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，目前本港住宅租金回報率普遍為3.3厘左右，當按揭息率低於租金回報率時，將帶動更多客戶逐步入市，為樓按市場帶來正面支持。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預期，全年樓價仍下跌約5%，展望明年樓市基調會比今年好，惟由於貨尾量仍然高，樓價沒有條件大幅回升，預期將升約3%。

預期供平過租重現 中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑稱，樓價已累跌近三成，若香港銀行跟隨美國減息，加上供平過租效應，年底前樓價料見底回升。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣謂，按息早已見頂，料年內按息再次下調的機會樂觀，明年初按息會繼續有所調整，如現時息率下行但租金未有回落趨勢的話，屆時或會重現「供平過租」的現象，入市氣氛會比較早前更濃厚。