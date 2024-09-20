租市焦點：租金回報逾11年半新高

中原地產研究部楊明儀指出，最新租金回報率按月上升約0.1個百分點，已連升3個月，累升約0.23個百分點，重上2012年12月水平。美國減息0.5厘，本港主要銀行下調最優惠利率0.25厘，進入減息周期後，租抵過供情況有望逆轉。

期內138個成分屋苑中，回報達4厘或以上的屋苑增至15個，包括堅尼地城嘉輝花園、鰂魚涌南豐新邨、荔枝角美孚新邨、牛頭角淘大花園、沙田中心及大埔中心等，回報率介乎約4.01至4.96厘。

事實上，內地學生龐大的租務需求，是推動租金及回報上升的原因之一。中原姚枝榮表示，大圍金獅花園1期C座中層3室，實用面積約285方呎，兩房間隔，成交月租1.4萬元，呎租約49.1元。新租客為兩名內地學生，以先付一年租金方式租用單位，涉額約16.8萬元。單位業主2022年購入價394萬元，現享約4.3厘租金回報。