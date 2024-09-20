業主唔敢博蝕讓離場

朗城滙5年輸15% 康怡貶逾340萬 香港銀行即時跟隨美國減息，二手市場即錄成交，惟不少仍為蝕讓或劈價沽貨個案。其中，元朗朗城滙兩房戶昨日減價至692萬元售出，單位逾5年帳面貶值約15.4%。即使藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園套三房單位，有業主在減息前照賣870萬元，持貨約5年帳輸超過340萬元。

減息消息仍待市場消化，惟部分買家已選擇即時搶盤入市。市場消息透露，上述朗城滙5座中層D室，實用面積約537方呎，曾叫價735萬元放售，減價43萬元後售出，呎價約12,886元。據了解，原業主於2019年購入上址，帳面蝕逾125萬元。

藍籌屋苑成交步伐加快。利嘉閣吳楚興表示，東涌映灣園於銀行減息前一日連錄3宗買賣，昨日減息後都錄一宗，單位為12座高層戶，實用面積約927方呎，去年曾叫價1,100萬元，累劈161萬元，昨日成交價939萬元，呎價約10,129元。消息指，新買家為投資客。

梅窩非工業盤搶高36%拍出 中上價屋苑業主趁勢出貨。中原林家傑指，荔枝角曼克頓山3座中層B室，實用面積約1,126方呎，套三房另設工人套房，叫價2,268萬元，減價190萬元，昨日連車位以2,078萬元售出，呎價約18,455元。

拍賣場上都即錄成交，忠誠拍賣昨拍出大嶼山梅窩大地塘村1號非工業物業，地盤面積約700方呎，連上蓋物業，開價250萬元，獲3組客爭購，搶高約36%，以340萬元售出。

事實上，二手交投淡靜多時，後市未必能迅速反彈，即使減息為利好因素，部分業主為求出貨，昨日都擴大叫價減幅。世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山昨日有多個放盤即時調低叫價，其中居屋錦鞍苑B座中高層單位，已補價自由市場即減120萬元，最新以520萬元放售，減幅近19%。

此外，不少大型屋苑業主減息前繼續蝕賣出貨。中原楊文傑表示，康怡花園A座低層5室套三房戶，實用面積約710方呎，有裝修，以870萬元成交，呎價約12,254元，約5年帳面勁蝕343萬元，單位貶值約28%。

美聯邱漢榮指，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場11號極高層C室，實用面積約466方呎，叫價550萬元，減息前的周三晚上，以509萬元售出，呎價約10,923元，原業主持貨不足3年，帳面蝕71萬元。

宇晴軒呎售$13787 跌30% 另外，中原許永生稱，長沙灣宇晴軒5座中層B室兩房戶，叫價650萬元，日前累減至608萬元蝕讓沽出，呎價約13,787元，單位3年多帳面跌價約30%。美聯周南輝透露，大埔中心23座低層D室，議價後減價至338萬元獲承接，呎價約10,400元，原業主持貨約4年帳蝕102萬元。

昨日拍出的梅窩大地塘村1號非工業物業，地盤面積約700方呎。 二手市場最新成交個案