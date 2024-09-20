天璽‧天6個示範單位亮相

對於美國落實減息半厘，他認為，下調幅度較預期為大，隨着減息周期開始，部分香港銀行亦下調利率，對市民在資產分布考慮上，會有帶動作用，入市成本下降有助帶動市場交投。

至於昨日開放的示範單位，包括5個交樓標準及一個經改動連裝修單位。其中，經改動單位參照6座36樓A室搭建，實用面積909方呎，附設42方呎露台，原則為四房連套房戶型，改動後以套三房設計，客廳與毗連的房間打通，增加空間感。

海璇II新一期最大2118呎 此外，同系北角海璇II第2B-3期樓書亦已於日前上載，設有3座提供228伙，戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積304至2,118方呎，而面向維港海景的單位，全屬逾千方呎的三房及四房戶型。

天璽‧天第1期主人房有足夠空間「三邊落床」。 海璇II平面圖