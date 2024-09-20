新盤鬥快開價 盡早搶客

ONE JARDINE'S每呎$17904 減息周期展開，發展商鬥快推盤，繼續低開搶客。其中，黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，一日內上載樓書，公布示範單位及開價，首批50伙折實平均呎價約17,904元，屬2013年一手例後同區最低，有代理形容入場費約416萬元，是接近區內大型項目的車位價。啟德天璽‧天計劃緊接下周開價，10月推售。

首推50伙 入場費415萬 首張價單先推18伙一房戶、11伙兩房戶及21伙三房戶，設有3項付款計劃，110天即供可享最高10%折扣，折實售價415.8萬至1,072.68萬元，折實呎價15,888元起。首批有15伙一房戶折實價為「4字頭」，包括入場戶2樓E室，實用面積231方呎，折實呎價約18,000元。折實呎價1.7萬元以下單位有10伙，均屬較低層的兩房戶及三房戶。

UPPER CENTRAL 398萬起 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤首批定價較同區一手貨尾有約兩成折讓，入場價接近「禮頓山車位價」。美聯物業住宅部行政總裁布少明料，項目呎租可達90元水平，享租金回報逾4厘。項目預計關鍵日期2024年12月31日。

首批大部分為主打的開放式戶，價單只提供120天現金付款計劃，可享12%折扣，折實價398.8萬至1,180.9萬元，折實呎價23,004至30,436元。入場戶為12樓B室，實用面積167方呎，折實呎價約23,880元。首批有13伙折實價500萬元以下，面積皆不多於200方呎。

示範單位以23樓B室作藍本，實用面積535方呎，為兩房一套間隔。 ONE JARDINE■S LOOKOUT平面圖 ONE JARDINE■S LOOKOUT首張價單詳情