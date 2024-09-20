●Mastercard參與進行的跨境旅遊消費趨勢研究，隨着內地陸續推出免簽政策和支付便利化措施，觀光客佔去年中至今年第一季度期間入境內地的旅客近80%。同時，Mastercard與北京城市軌道交通宣布，入境北京的旅客現可直接使用於香港和其他中國以外國家或地區發行的Mastercard卡以拍卡方式支付票價。