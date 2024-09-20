簡訊一覽
●陽光保險(06963)公布，今年首8個月旗下陽光財產保險的原保險合約保費收入為323.43億元人民幣，按年升9.64%；陽光人壽保險同期原保險合約保費收入為663.84億元人民幣，按年增20.35%。
●中聯重科(01157)公布，鑑於目前市場環境較分拆方案事項啟動之初發生較大變化，決定終止子公司分拆方案，而昨日舉行的董事會已審議通過終止分拆方案，惟尚需提交公司股東大會審議批准。
●傳遞娛樂(01326)發盈警，料截至今年6月底止年度將錄虧損介乎約3.4億至3.7億元，較上個年度蝕1.86億元有所擴大。
●中國中免(01880)宣布，陳國強因退休原因辭任公司執行董事兼副主席一職，昨起生效。
●中國軟件國際(00354)宣布，與成都鼎橋通信技術簽署合作協議，將基於各自在物聯網、大數據、人工智能及國產化領域的深厚積累與優勢資源，展開全方位的深入合作。
●內媒引述廣州公共資源交易中心官網訊息顯示，越秀集團旗下廣州越秀金融城發展據報以底價約35.6億元（人民幣‧下同）投得海珠區「AH050314」商住混合用途地塊，計算容積率建築面積10.47萬方米，起始總價35.59億元，折合樓面價為每方米3.4萬元。同系的越秀地產(00123)公布，公司作為借款人，昨日與一家銀行訂立一份融資協議，獲授予6億港元定期貸款融資，貸款期由首次提款日期起計12個月。
●通達集團(00698)旗下間接非全資附屬公司通達創智，昨日利用其閒置資金認購興業銀行的指數掛鈎（上海金）固定及浮動收益結構性存款產品，認購金額為5,000萬元人民幣，產品年期為61日，預期年化收益率介乎1.5至2.25厘。
●Mastercard參與進行的跨境旅遊消費趨勢研究，隨着內地陸續推出免簽政策和支付便利化措施，觀光客佔去年中至今年第一季度期間入境內地的旅客近80%。同時，Mastercard與北京城市軌道交通宣布，入境北京的旅客現可直接使用於香港和其他中國以外國家或地區發行的Mastercard卡以拍卡方式支付票價。
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