股壇MasterMind：收息股吸引力增 中電可吼

聯儲局一口氣減半厘，市場擔心經濟會否出問題，光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）認為，美國經濟數仍具韌性，未見硬着陸風險，加上目前利率往下行，是對投資者有利的環境。他預料聯儲局在11月、12月各減息0.25厘。

恒指反彈空間不大

港股昨急升，伍認為是受美國步入減息周期所帶動，但單憑減息因素，港股升勢不能持續，因港息未必跟足美國息率步伐，港股後市要向上突破的話，關鍵仍要內地經濟數據改善，市場認為內地經濟增長全年實現5%目標有難度，因此相信後市反彈空間不大，恒指短線阻力位分別在18,200點及18,500點。