股壇MasterMind：收息股吸引力增 中電可吼
聯儲局一口氣減半厘，市場擔心經濟會否出問題，光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）認為，美國經濟數仍具韌性，未見硬着陸風險，加上目前利率往下行，是對投資者有利的環境。他預料聯儲局在11月、12月各減息0.25厘。
恒指反彈空間不大
港股昨急升，伍認為是受美國步入減息周期所帶動，但單憑減息因素，港股升勢不能持續，因港息未必跟足美國息率步伐，港股後市要向上突破的話，關鍵仍要內地經濟數據改善，市場認為內地經濟增長全年實現5%目標有難度，因此相信後市反彈空間不大，恒指短線阻力位分別在18,200點及18,500點。
在美國落實減息後，息口敏感的公用股反現整固壓力，伍指相關股份之前已累升不少，有回吐亦不出奇，長遠而言，未來股價仍有向上修復空間，美國10年期國債債息明年底有機會回落至兩厘水平，收息股吸引力料逐步提升。伍認為買收息股要揀選基本面較好的股份，較看好中電控股(00002)，因其住宅發電業務比例較高，不受經濟好壞影響，展望下半年業績可平穩增長，在70元水平可留意，上望75元。
科技股做好，伍認為未來息口向下，對有關股份更有利，加上經歷過去兩、三年大幅調整，估值仍屬便宜。他看好騰訊控股(00700)，業務分散及多元化，不妨中長線部署，今年目標價上望420元。另外，他亦睇好阿里，獲納入港股通後，料持續受北水加持。
想知道伍禮賢更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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