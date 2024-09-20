港溫室排放披露落後 促上市企加快ESG轉型

按港交所要求，主板上市公司要在2025財政年度起以「不遵守就解釋」原則強制披露「範圍三」的溫室氣體排放及相關氣候訊息。創業板上市公司於同期內自願選擇披露。

致同籲港交所提供指引培訓 致同提及，由不同行業來看，綜合企業在披露其「範圍三」溫室氣體的排放率跌幅最大，從67%大跌至33%，與電訊行業並列，醫療保健行業的披露率則為86%。另認為相關披露落後，可能是由於收集全球供應鏈中可靠的「範圍三」排放數據相對複雜，或是公司認為這些排放對其直接業務營運影響較小所致。

對此，致同（香港）會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，隨着港交所新ESG披露規則的生效時間將至，建議港交所持續努力提供更明確的指引和培訓，同時加強評估上市公司合規情況的機制，認為由監管推動的企業責任對實現真正的變革至關重要。

致同研究了114家恒生綜合指數成分股公司的2023年度報告，以及109家恒生綜合指數成分股公司的2023年ESG報告，以評估恒生綜合指數成分股中的大型企業在持份者參與、氣候相關披露、外部ESG報告標準、獨立驗證、碳信用額、綠色金融和科技創新等議題上的披露水平。