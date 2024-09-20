68%亞太家辦增持股票 比例最高

美國展開減息周期，有報告顯示，全球家族辦公室預期明年將錄更強勁的投資組合收益，加大投資股票及固定收益，並看好私募股權前景。

花旗私人銀行全球家族辦公室團隊發表一項報告，提及亞太家族辦公室正帶頭將更多資金投入股票，同時增加直接投資。調查顯示，68%亞太區內家族辦公室表示已增加投資股票，比例高於其他地區；48%則表示看好全球發達地區股票市場前景，另有49%及48%分別看好直接私募股權和私募股權基金前景。

報告同時顯示，全球家族辦公室的投資組合配置正出現轉變。其中股票比重由22%升至28%，固定收益比重由16%升至18%，不過私募股權比重由22%降至17%。至於家族辦公室對未來12個月的投資組合表現保持樂觀，97%的受訪者更預期獲得正回報。

63%看好投資組合年漲一成 至於直接投資方面，報告指以亞太區最為活躍，區內受訪者有69%稱已增加或大幅增加直接投資活動；受訪者亦有興趣參與併購領域的活動，當中策略性收購佔20%、合資經營佔23%、出售資產佔9%、合併佔14%。此外，63%亞太區受訪者預計其投資組合於未來一年將增長10%或以上，比例高於其他地區。

另邊廂，針對港府近年頻頻出招吸引更多家族辦公室落戶，澳洲會計師公會建議下月發表的施政報告宜優化單一家族辦公室的投資項目，進一步鼓勵外來投資。此外，該公會冀港府加快實施公司遷冊制度，並考慮通過提供金融方面的激勵措施，進一步吸引非香港公司把註冊地遷至香港；同時促請港府實施「新股通」，讓內地投資者能夠參與認購香港新股，並允許香港投資者認購內地新股。