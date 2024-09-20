蔚來傳競購福士比利時廠規避關稅
為應對歐洲針對進口中國電動車加徵重稅，中國車廠加快在歐洲設生產廠房。據報「造車新勢力」之一的蔚來(09866)正準備競購福士汽車（內地叫「大眾汽車」）在比利時的唯一一間工廠。
外媒報道，蔚來最近數周參觀上述工廠，並開始籌備報價。福士汽車的比利時工廠現時用於生產「Audi Q8 e-tron」，擁有約3,000名員工。事緣若歐盟下周投票表決通過相關決議，蔚來出口到歐盟的電動車，將每輛被徵收20%關稅，故得嘗試在歐洲設立生產線，以規避關稅。
小鵬展示全球首款AI汽車
人工智能（AI）汽車發展方面，近日小鵬汽車(09868)董事長何小鵬在2024雲棲大會，駕駛「全球首款AI汽車」P7+亮相，該車款搭載業內領先端到端大模型。何稱，過去兩年小鵬與阿里雲共建的AI算力規模提升超過4倍，小鵬將繼續與阿里雲的AI算力合作，加速推動端到端大模型拓展自動駕駛上限。
此外，中國乘用車市場信息聯席會公布數據顯示，9月1日至15日，內地乘用車市場零售82.8萬輛，按年增18%，按月增12%；全國乘用車廠商批發86.8萬輛，按年增9%，按月增45%。今年以來，累計零售1,429.3萬輛，按年增3%；累計批發1,680.8萬輛，按年增長4%。
數據並顯示，9月1日至15日，乘用車新能源市場零售44.5萬輛，按年增63%，按月增12%；全國乘用車廠商新能源批發44.1萬輛，按年增49%，按月增29%。今年以來，累計零售645.4萬輛，按年增37%；累計批發712萬輛，按年增32%。
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