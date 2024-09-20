蔚來傳競購福士比利時廠規避關稅

外媒報道，蔚來最近數周參觀上述工廠，並開始籌備報價。福士汽車的比利時工廠現時用於生產「Audi Q8 e-tron」，擁有約3,000名員工。事緣若歐盟下周投票表決通過相關決議，蔚來出口到歐盟的電動車，將每輛被徵收20%關稅，故得嘗試在歐洲設立生產線，以規避關稅。