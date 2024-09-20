英國凍息 擬12個月內減持千億鎊國債

英倫銀行昨日議息，以8比1的票數決議維持息率不變，將指標利率維持於5厘，符預期，同時強調仍會隨時間推移逐步降低利率。此外，今次局內委員亦一致決定削減買債計劃，擬在未來12個月內削減國債持有量，金額為1,000億英鎊。

議息結果公布後，英鎊兌美元顯著上揚，並升至2022年3月以來最高，曾升0.8%至1.3314，折合兌港元高見10.37算。

瑞士削明年經濟預測 英倫銀行預期，英國下半年經濟增長將恢復至每季約0.3%，通脹年底前則回升至2.5%附近；又指委員討論近期經濟活動前景和產出缺口的演變，認為近幾季整體需求和供應大致平衡。

同處歐洲的瑞士國家經濟事務秘書處（SECO）預計，今年國內生產總值（GDP）增長1.2%，與6月份預測相同，預期增長率是低於該國1.8%的長期平均水平；同時下調明年經濟增長預測至1.6%，低於早前的1.7%增長預測。

SECO指，歐洲經濟放緩和瑞郎強勢，令許多出口商承壓；經濟環境充滿挑戰，尤其是在歐洲，加上最近瑞郎升值，影響對匯率變動敏感的出口商。目前的指標顯示，瑞士經濟料在不久的將來溫和增長。該處又稱，瑞士今年第二季經濟增長明顯，主要受化工和製藥行業，以及強勁的商品出口推動；然而其他工業部門表現疲弱，國內需求也是如此。

巴西升息¼厘 暗示再加 另一方面，巴西央行反全球減息潮而行，昨日宣布兩年來首次加息，將基準利率調升0.25厘，至10.75厘。該央行貨幣政策委員會指，該國經濟和就業市場「熾熱程度超乎預期」，加上通脹率居高不下，令其確信有必要透過加息來為物價升勢降溫，惟此舉對過去極力推動減息的總統盧拉而言，顯然是一大挫折。該委員會補充，不排除在11月政策會議進一步加息，具體情況得視乎通脹表現而定。