華降準減息預期升溫

逾25%業界料LPR調低 券商看淡內銀盈利 隨着美國減息半厘塵埃落定，全球另一大經濟體中國的降準（降低存款準備金率）減息（降低存量按揭利率）呼聲再起。中國人民銀行今日將公布9月份的一年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR），市場對於LPR會否下調相當重視，特別是一年期LPR與企業短期融資、消費貸款等緊密相連的各項短期貸款利率可能迎來新一波調整，同時更有投行分析指，下調按息3大情景對內銀股的潛在影響不容忽視。

近日有外媒調查顯示，超過四分之一的金融機構預計，一年期LPR在9月有望下調；超過兩成金融機構估計內地本月將下調一年期中期借貸便利（MLF）利率；另有超過一半機構預料人行在未來3個月將會降準。

專家：降低企業融資成本 對於美國落實減息半厘，內媒紛紛引述專家估計，在中美息差大幅收窄下，將有效緩解內地實施貨幣寬鬆政策決策時，對於人民幣資產價格進一步下跌的顧慮和掣肘。內地房地產研究機構易居研究院副院長嚴躍進認為，聯儲局本次減息對內地貨幣政策、宏觀經濟和產業經濟將形成利好，當中對房貸利率的影響可能會更明顯，包括9月至今年底前LPR減息機會率和幅度均會增加。

中指研究院市場研究總監陳文靜亦指，美國大幅減息，為內地之後貨幣政策調整釋放出更大空間，預計之後內地降準、減息的調整或加速落地，有助進一步降低企業融資成本。人行貨幣政策司司長鄒瀾在9月初曾指，降準減息等政策調整仍需要觀察經濟走勢，惟法定存款準備金率還有一定調整空間。

存量房貸利率下調機會增 嚴躍進續指，有關「存量房貸下調0.8厘」的討論在坊間已盛傳多時，此次美國減息，或增加存量房貸利率下調的可能。不過，投行中信里昂發表報告提醒，內銀行業仍未見到隧道盡頭的曙光。

假設按息減幅對內銀純利潛在影響