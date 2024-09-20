產經

華降準減息預期升溫

分析指，美國大幅減息為人行貨幣政策調整釋放出更大空間。 分析指，美國大幅減息為人行貨幣政策調整釋放出更大空間。
分析指，美國大幅減息為人行貨幣政策調整釋放出更大空間。
逾25%業界料LPR調低 券商看淡內銀盈利
隨着美國減息半厘塵埃落定，全球另一大經濟體中國的降準（降低存款準備金率）減息（降低存量按揭利率）呼聲再起。中國人民銀行今日將公布9月份的一年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR），市場對於LPR會否下調相當重視，特別是一年期LPR與企業短期融資、消費貸款等緊密相連的各項短期貸款利率可能迎來新一波調整，同時更有投行分析指，下調按息3大情景對內銀股的潛在影響不容忽視。
近日有外媒調查顯示，超過四分之一的金融機構預計，一年期LPR在9月有望下調；超過兩成金融機構估計內地本月將下調一年期中期借貸便利（MLF）利率；另有超過一半機構預料人行在未來3個月將會降準。
專家：降低企業融資成本
對於美國落實減息半厘，內媒紛紛引述專家估計，在中美息差大幅收窄下，將有效緩解內地實施貨幣寬鬆政策決策時，對於人民幣資產價格進一步下跌的顧慮和掣肘。內地房地產研究機構易居研究院副院長嚴躍進認為，聯儲局本次減息對內地貨幣政策、宏觀經濟和產業經濟將形成利好，當中對房貸利率的影響可能會更明顯，包括9月至今年底前LPR減息機會率和幅度均會增加。
中指研究院市場研究總監陳文靜亦指，美國大幅減息，為內地之後貨幣政策調整釋放出更大空間，預計之後內地降準、減息的調整或加速落地，有助進一步降低企業融資成本。人行貨幣政策司司長鄒瀾在9月初曾指，降準減息等政策調整仍需要觀察經濟走勢，惟法定存款準備金率還有一定調整空間。
存量房貸利率下調機會增
嚴躍進續指，有關「存量房貸下調0.8厘」的討論在坊間已盛傳多時，此次美國減息，或增加存量房貸利率下調的可能。不過，投行中信里昂發表報告提醒，內銀行業仍未見到隧道盡頭的曙光。
中信里昂上周走訪內地4個城市會見內銀和金融業專家，據稱貸款需求仍疲弱，並憂慮零售資產質素再惡化。高息定期存款到期和其息率低企，將提振內銀淨利息收入，但按揭貸款利率的潛在下調或存在風險。該行以0.5厘、0.6厘及0.75厘的假設跌幅，推演內銀調低存量按揭利率對淨利息收入與純利之潛在影響，皆為負增長，其中郵儲銀行(01658)的純利會跌得最多，同樣貸款側重個人的招商銀行(03968)反而跌得最少。
該行引述業界意見指出，目前未見明顯的催化劑改變「經濟及需求雙雙疲軟」的局面。該行亦認為，內地經濟或再下行，內銀很難獲得顯著的動力，目前正等待按息下調細節出爐，如果政策有效緩和國有內銀的淨息差損失，該行仍優先選擇建設銀行(00939)及招行。
假設按息減幅對內銀純利潛在影響假設按息減幅對內銀純利潛在影響
假設按息減幅對內銀純利潛在影響
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